¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región

Ha sido uno de los cuatro acertantes de segunda categoría de este sábado

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:31

Comenta

Un boleto sellado en Oviedo ha sido uno de los cuatro acertantes de segunda categoría en el sorteo de La Primitiva que tuvo lugar este sábado 1 de noviembre. El premio es de 48.780,72 euros.

La apuesta asturiana se formalizó en la administración de Loterías número 4 de Oviedo, en la calle Saturnino Fresno 2. Además, hubo acertantes de segunda categoría en Vigo, Mostoles y Madrid. No existen boletos acertantes de categoría especial ni de primera categoría.

La combinación ganadora está compuesta por los números 36, 10, 4, 16, 47 y 17, con el 7 de complementario y el 2 de reintegro, según información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

