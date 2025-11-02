Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región Ha sido uno de los cuatro acertantes de segunda categoría de este sábado

Un boleto sellado en Oviedo ha sido uno de los cuatro acertantes de segunda categoría en el sorteo de La Primitiva que tuvo lugar este sábado 1 de noviembre. El premio es de 48.780,72 euros.

La apuesta asturiana se formalizó en la administración de Loterías número 4 de Oviedo, en la calle Saturnino Fresno 2. Además, hubo acertantes de segunda categoría en Vigo, Mostoles y Madrid. No existen boletos acertantes de categoría especial ni de primera categoría.

La combinación ganadora está compuesta por los números 36, 10, 4, 16, 47 y 17, con el 7 de complementario y el 2 de reintegro, según información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.