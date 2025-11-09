Un torrente que sólo para quieta cuando mira al mar Sonrisa infinita. Abogada, vitalista, ocupada, activa y trabajadora. Cuando está nerviosa se toca el pelo y cuando está tranquila mueve las manos despacio. Ha hecho censos para el INE, trabajado para la ONCE, fue concejala en Oviedo y es propietaria de un despacho de Derecho Fiscal

Rafael Francés Oviedo Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Es la dueña de una sonrisa infinita. De una mirada clara y penetrante que a la vez es cariñosa y que también puede ser acerada. Activa, trabajadora, atareada, vamos, que no para quieta y es incapaz de no hacer varias cosas a la vez. Cuando está nerviosa se toca el pelo y cuando se tranquiliza mueve las manos despacio, de forma expresiva y con cierta parsimonia. Se gusta a sí misma, está contenta con su vida y, al menos en apariencia, no se siente débil, al contrario. Luego desde el interior ya será otro cantar, pero eso ya forma parte de su vida secreta, como la de todos. Desconecta en el mar, ya sea navegando o paseando por la orilla, aunque la desconexión no es muy larga nunca porque, pase lo que pase, no para quieta.

Carmen Manjón González (Astorga, 1967) es abogada experta en fiscal con despacho propio desde 1996, que abrió con su hermana Mónica. «Me nacieron en Astorga, pero con año y medio mis padres, Antonio y Carmen, a la que siempre la han llamado Charo, me trajeron para Oviedo a vivir en la calle Gascona, donde aún sigo».

Con el Rey Melchor y la carta en la mano. De joven, era 1992. Con Pelayo y Eduardo, sus hijos, en Santiago. 1 /

Estudió en las Teresianas hasta COU y comenzó Derecho en el caserón de San Francisco «sin ninguna vocación, así que decidí estudiar porque era la facultad más bonita». Eran tiempos, los noventa, de la noche ovetense por lo que «salía por Bombé, Prost o Vanitas Vanitatis, aunque casi nunca por Chaquetón». No se considera una buena estudiante, pero «saqué la carrera sin más problemas porque, gracias a Dios, había mucho examen oral».

También fueron tiempos de mucho deporte. Kárate, «las chicas hacíamos katas en Cecchini», gimnasia rítmica y ballet clásico. Fue seleccionada como voluntaria para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, «aunque nunca fui porque fui a Madrid a trabajar en la ONCE con Miguel Durán». Pero, como siempre con Carmen, mientras estudiaba trabajaba para el Instituto Nacional de Estadística como subinspectora de censos agrarios y de población.

Madrid le abrió un nuevo panorama profesional y personal. «Aprendí mucho tanto del trabajo como de la vida. Fueron años de mucho salir hasta que mi padre intuyó y me devolvió a Oviedo de los pelos». Comenzó en el mercado de El Fontán tras la remodelación de Gabino de Lorenzo y «allí estuve casi 10 años de gerente». Ese fue su trampolín para entrar en política y ser concejala de Turismo con el propio De Lorenzo. La aventura municipal duró de 2003 a 2011, «cuando dimití».

Desde entonces sigue con su despacho, que nunca abandonó, se entregó a sus hijos Pelayo y Eduardo, que son sus ojitos, y abrió su mundo al mar, «a la luz y a la vida. Si hay agua, naturaleza y bosques, yo me encuentro bien».

El caso es no parar y por eso hace ya un tiempo abrió con una socia la empresa 'My home', un rastrillo para vender los enseres de las casas que se vacían.

Carmen Manjón es un espíritu inquieto que cuando se para a charlar es una persona tranquila, pero que el resto del tiempo es más torbellino que remanso.