Los trabajadores de TUA deciden hoy si convierten la huelga en indefinida Uno de los autobuses que fueron atacados el pasado lunes entra a cocheras para ser reparado. / PIÑA El Partido Popular lamenta la inacción del alcalde ante la paralización de una «concesión vital» para la ciudad JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 3 enero 2019, 03:17

La quinta de las jornadas de huelga en TUA se vivió ayer tanto por la empresa como por los convocantes del paro como un impasse. Rotas las negociaciones el pasado lunes tras el ataque a veintitrés autobuses de la flota, que la dirección de TUA atribuyó a «grupos organizados» y la Fade a la «kale borroka orquestada por matones», ayer los servicios mínimos impuestos se cumplieron con normalidad como ya ocurriera en las cuatro fechas precedentes.

Fuentes a la dirección de TUA apuntaron, en ese sentido, a que gracias a que tales mínimos impuestos por el Ayuntamiento son «minimísimos», los daños en los vehículos no influyeron un una merma mayor del servicio como sí hubiera ocurrido en un día normal, al estar prohibido por motivos de seguridad que los coches circulen con desperfectos. A primera hora de la mañana, los coches salieron escoltados por la Policía Nacional y tampoco hubo incidentes en el cambio de turno.

Lejos de la quietud de ayer, hoy sin embargo, en un nuevo día de paros, está prevista una asamblea de todos los trabajadores de TUA para que, en el caso de que no llegue la convocatoria de una nueva reunión con la empresa, extremo difícil tras el ataque a la flota, el personal de la concesionaria decida si se extiende a indefinida la huelga a partir de mañana.

En un comunicado de los conductores, no solo del comité de huelga, estos reiteraron su denuncia contra los actos de vandalismo de la pasada Nochevieja, motivo por el que la empresa decidió renunciar a la reunión que había establecido en el Sasec para el 1 de enero. Manuel Villaverde, presidente del comité de empresa lamentó, a su vez, que «a quien más ha perjudicado el ataque ha sido a los trabajadores» en la creencia de que deteriora la imagen pública de los huelguistas y distorsiona los motivos que los llevaron a movilizarse.

Los conductores solicitan que se cumpla el descanso debido durante las jornadas laborales y se implemente una regulación de los etilómetros que bloquean los autobuses si el conductor da positivo por alcoholemia, mientras que para la empresa la huelga siempre ha sido una mera excusa para negarse a la implantación de dicho sistema de seguridad. Preguntado por este particular, el consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, defendió ayer su instalación pero desistió de hacer más comentarios acerca de la huelga.

Así las cosas, hoy y mañana se vivirán dos nuevas jornadas de paros como anticipo de la presumible huelga indefinida. Una situación que para el Partido Popular se podría haber evitado. «Exigimos lo mismo que hace un mes cuando el alcalde, que se tenía que haber puesto a solucionar el conflicto, esperó a que lo hiciera por sí solo», denunció el portavoz adjunto de la formación, Gerardo Antuña. «El Ayuntamiento tiene que agotar todas las vías y no lo ha hecho. Todavía peor, ha habido declaraciones en las que Wenceslao López he echado más leña al fuego diciendo que iba a revisar el contrato de una concesión vital para la ciudad de Oviedo. No se puede negociar cargando contra una de las partes», añadió.