La transformación del bosque del Fulminato en La Manjoya aguarda otra oportunidad El concurso para iniciar las actuaciones encaminadas a convertir este gran espacio en un jardín botánico queda desierto

Oviedo. Una de las medidas estrella que Alfredo Canteli propuso para La Manjoya n su última campaña electoral –vencida con mayoría absoluta– fue la transformación del bosque del Fulminato –un espacio de 81.000 metros cuadrados a tan sólo dos kilómetros y medio del casco urbano de Oviedo y prácticamente conectado con la senda verde de Fuso de la Reina donde, en 1866, se instaló la primera fábrica de pólvora de la historia de la región– en un jardín botánico.

Para ello, ya reservó en los presupuestos del pasado año una partida de 65.000 euros para comenzar a iniciar actuaciones en el ámbito. Este pasado mes de agosto sacó a licitación un contrato, valorado en algo más de 76.000 euros, para los servicios de redacción del proyectos de evaluación y actuaciones y actuaciones sobre estructuras preexistentes en el bosque de La Manjoya. Una contratación que ha quedado, finalmente, desierta al no haberse presentado ofertas a tiempo. Porque, en realidad, sí hubo uno pero llegó fuera de plazo, por lo que la mesa de contratación la dio por excluida.

Diseño y reconversión

En este escenario, al bosque del Fulminato sólo le queda esperar a nueva oportunidad. La idea prevista es abordar un plan para recuperar vestigios industriales, reutilizar y dar nuevos usos a salas de la fábrica, renaturalizar el bosque, diseñar una gran zona verde con el protagonismo de un mirador y los humedales... Trasformar, en definitiva, el Fulminato en un espacio singular abierto a las visitas.

De diseñarlo se encargaron en el año 2023, como ya informó este diario, el doctor geógrafo y urbanista, Rafael Suárez-Muñiz, que colaborar de EL COMERCIO y especialista en espacios de ocio como parques y jardines; el paisajista e ingeniero agrícola, Fernando Hortelano Vázquez de Prada; y Sofía Fernández Alonso, que también es paisajista y diseñadora de interiores, que se encargó de la parte gráfica. El Fulminato queda a la espera.

