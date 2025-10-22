Trascorrales acoge este sábado la segunda edición de 'Gastrolibro'

Susana Neira Oviedo Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:57 Comenta Compartir

Coincidiendo con el XIII Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme, este año declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, este sábado día 25 se celebrará en la plaza de Trascorrales la segunda edición de 'Gastrolibro', una cita única a nivel nacional que combina cultura y gastronomía. «No existe en España un evento de estas características y nuestro compromiso es mantenerlo e intentar impulsarlo», garantizó el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, que presentó este miércoles la programación acompañado del CEO de Gustatio y organizador del evento, David Fernández, y el cofrade mayor del Desarme, Miguel Ángel de Dios.

Un cita que contará con seis librerías y editoriales que ofrecerán ejemplares sobre alimentación, gastronomía y salud y una exposición con diez urnas titulada 'Libros y autores', «un pequeño homenaje a los diez imprescindibles de la gastronomía asturiana, nueve de ellos del siglo XX y uno del siglo XIX», detalló Fernández Prada. Y lo más singular, las presentaciones inmersivas, ya que incluyen catas. Con horario de 11.30 a 14.30 y de 17 a 20.30 horas, entre los participantes estarán Miquel Iturriaga, de 'El comidista', que presentará 'Cocina de aquí para gente de hoy'; Beatriz López Vidal con el libro 'Las manos de antes, recetas del occidente de Asturias' donde «vamos a dar a degustar chosco, ya que hablamos del occidente de Asturias»; Jorge Guitián, crítico gastronómico, que hablará sobre la dificultad de escribir sobre gastronomía; José Peñín, reputado periodista de vinos; Jordi Luque con su libro sobre nueva cocina de pueblo, y Alicia Álvarez y David Guardado, autores de 'Fabada, historia y simbolismo de un icono asturiano'.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.