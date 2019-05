«Trascorrales es el marco de esta feria, no nos iremos de aquí» Mar Prieto, durante la jornada de clausura de LibrOviedo. Mar Prieto | Presidenta de la Asociación de Libreros de Oviedo «Los niños han inundado LibrOviedo», afirma la librera, que comenta que el público ha demandado «primeras espadas de la literatura» A. ARCE OVIEDO. Lunes, 20 mayo 2019, 02:28

La ovetense afincada en Candás Mar Prieto, propietaria de la librería Reconquista y presidenta de la Asociación de Libreros de Oviedo, ha hecho el balance y salen las cuentas. LibrOviedo cerró ayer su vigésimo sexta edición con más de 50.000 visitantes y miles de ejemplares vendidos. Entre el trajín de la recogida, la librera encontró unos minutos para valorar la cita: «Todo ha sido un éxito».

-Ya van 26 años de LibrOviedo, y subiendo...

-Seguimos apostando por LibrOviedo y partir de ahora lo que toca es empezar a preparar la edición 2020.

-¿Alguna mejora en mente?

-El sentir de los libreros coincide en que podíamos haber traído a algún autor más. Este año apostamos por la poesía y por los autores más locales, pero la gente demanda primeras espadas de la literatura. Quieren Premios Planeta. Quizás nos hayamos quedado un poco cortos en eso. Sí cumplimos con la filosofía local, pero el público quiere un poco más.

-¿Cómo valora esta edición?

-La asistencia, igualada a la del año pasado: unos seis mil visitantes al día. LibrOviedo es un paso obligatorio en la ciudad. Ya ha cogido poso.

-¿Se han quedado autores y obras en el tintero?

-Nosotros esperábamos que viniese Santiago Posteguillo (Premio Planeta) el sábado, pero veinte días antes anuló la cita por problemas personales. Era un gran nombre que no pudo venir y que nos ha mermado un poco; no la calidad, sino la cantidad. Sin embargo, hemos descubierto autores pequeños e inéditos, y con una proyección muy importante.

-Oviedo, ¿una ciudad para la literatura?

-Sin duda. Todas las librerías coinciden en eso. Asturias tiene muchos lectores, y la mayoría son niños. El género más vendido ha sido el infantil. Vienen familias y chavales y los libros para los más pequeños se compran. Las nuevas generaciones sí que leen y el futuro está ahí. Los adultos; no obstante, no tanto. De cada 100 personas, 40 no cogen ni un libro al año.

-La poesía renace de sus cenizas.

-Los tres eventos que tuvimos de poesía fueron muy bonitos. La emoción de la poesía es inigualable. Es un género 'chiquitín', pero muy complicado. Poder abrir las puertas para ellos y representarlos ha sido muy gratificante. Se me ponían los pelos de punta.

-¿Con qué libro se queda de esta edición?

-Me impactó muchísimo Carlos Otín, pero yo soy de novela negra, 'Lo que callan los muertos'...

-Superar los números del año pasado era complicado.

-Era muy difícil. Este año no creíamos que lo fuésemos a conseguir, pero los hemos igualado. El 25 aniversario fue una cosa mayor, una celebración, pero el público ha respondido. La feria está institucionalizada.

-¿Trascorrales se ha quedado pequeño?

-El marco idóneo tiene que ser trascorrales, y aunque quizás lo ampliemos con una carpa en 2020, no nos vamos a ningún otro lado.

-¿Satisfecha con la asistencia infantil?

-Hemos regalado unas 500 gorras de Libroviedo a los niños. Eso lo dice todo. Los talleres y las presentaciones estaban llenas. Los niños han inundado LibrOviedo.

-¿Este modelo de feria con el método de la caja única ya está instaurado en otras capitales?

-Nosotros somos los pioneros y estamos orgullosos de que nos copien. Queremos que nos copien. Es un modelo sencillo y fácil. Hemos juntado nuestros negocios como una piña. Hacemos los pedidos entre todos, lo juntamos todo y va todo a una caja única. Una vez pagadas las facturas, se reparte. Sale muy rentable y es muy cómodo. En Sevilla, por ejemplo, ya nos han copiado. También hemos sabido que la caja única se va a instaurar en Valladolid.

-¿Planes para 2020?

-Que venga gente de primera fila como Nieves Herrero, por ejemplo. Todo ello sin olvidar la literatura local, pero está claro que la gente está ávida de ver famosos. Con Vicente Vallés casi se viene la plaza abajo.