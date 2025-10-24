Así será el traslado de actividades en la biblioteca de Ciudad Naranco
Se mantendrán en el equipamiento los talleres de teatro y los clubes de lectura, pero se reubicarán las sesiones de bebecuentos y cuentacuentos
A. A.
Oviedo
Viernes, 24 de octubre 2025, 08:00
La biblioteca de Ciudad Naranco, en Oviedo, cerrada para el inicio de las obras de reforma del centro social –comenzarán la próxima semana–, ... volverá a abrir sus puertas en enero con un renovado sistema de ventilación y ofreciendo a sus usuarios, según informó este jueves el Ayuntamiento, «un espacio mucho más luminoso y confortable». Mientras tanto, algunas de las actividades que se realizan en ella como los clubes de lectura y los talleres de teatro, se mantendrán con normalidad en las salas adyacentes del centro social. Se trasladarán, eso sí, las actividades infantiles –los bebecuentos y cuentacuentos– a la biblioteca de La Granja y el colegio Parque Infantil, respectivamente.
La renovación del centro social también servirá para habilitar un almacén anexo a la biblioteca para facilitar la organización y gestión de los fondos. Además, se llevará a cabo una renovación integral de la pintura y el sistema de iluminación. Es por ello que deberá permanecer cerrada «de manera parcial y temporal» al no ser operativo, asegura el gobierno local, trasladar los diez mil ejemplares que alberga a otro espacio, y teniendo en cuenta que los trabajos durarán dos meses. Por otro lado, el préstamo de libros podrá realizarse en las bibliotecas de Vallobín, La Granja o Pumarín.
En lo que toca al centro social, se ampliará la sala de estudio y se dotará al espacio de un coworking; también se reorganizarán las salas de atención de las UTS (Unidades de Trabajo Social) y se habilitarán nuevos despachos para el área de Centros Sociales.
En ese sentido, la edil del ramo, Lourdes García, respondió a las críticas realizadas durante los pasados días por la oposición. Denunció su «afán por tergiversar y engañar a los vecinos y por torpedear una obra que solo reportará beneficios a los usuarios» del centro social y, en particular, de la biblioteca.
