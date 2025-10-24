El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El centro social de Ciudad Naranco. Alex Piña

Así será el traslado de actividades en la biblioteca de Ciudad Naranco

Se mantendrán en el equipamiento los talleres de teatro y los clubes de lectura, pero se reubicarán las sesiones de bebecuentos y cuentacuentos

A. A.

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:00

La biblioteca de Ciudad Naranco, en Oviedo, cerrada para el inicio de las obras de reforma del centro social –comenzarán la próxima semana–, ... volverá a abrir sus puertas en enero con un renovado sistema de ventilación y ofreciendo a sus usuarios, según informó este jueves el Ayuntamiento, «un espacio mucho más luminoso y confortable». Mientras tanto, algunas de las actividades que se realizan en ella como los clubes de lectura y los talleres de teatro, se mantendrán con normalidad en las salas adyacentes del centro social. Se trasladarán, eso sí, las actividades infantiles –los bebecuentos y cuentacuentos– a la biblioteca de La Granja y el colegio Parque Infantil, respectivamente.

