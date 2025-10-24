Así será el traslado de actividades en la biblioteca de Ciudad Naranco

La biblioteca de Ciudad Naranco, en Oviedo, cerrada para el inicio de las obras de reforma del centro social –comenzarán la próxima semana–, ... volverá a abrir sus puertas en enero con un renovado sistema de ventilación y ofreciendo a sus usuarios, según informó este jueves el Ayuntamiento, «un espacio mucho más luminoso y confortable». Mientras tanto, algunas de las actividades que se realizan en ella como los clubes de lectura y los talleres de teatro, se mantendrán con normalidad en las salas adyacentes del centro social. Se trasladarán, eso sí, las actividades infantiles –los bebecuentos y cuentacuentos– a la biblioteca de La Granja y el colegio Parque Infantil, respectivamente.

La renovación del centro social también servirá para habilitar un almacén anexo a la biblioteca para facilitar la organización y gestión de los fondos. Además, se llevará a cabo una renovación integral de la pintura y el sistema de iluminación. Es por ello que deberá permanecer cerrada «de manera parcial y temporal» al no ser operativo, asegura el gobierno local, trasladar los diez mil ejemplares que alberga a otro espacio, y teniendo en cuenta que los trabajos durarán dos meses. Por otro lado, el préstamo de libros podrá realizarse en las bibliotecas de Vallobín, La Granja o Pumarín.

En lo que toca al centro social, se ampliará la sala de estudio y se dotará al espacio de un coworking; también se reorganizarán las salas de atención de las UTS (Unidades de Trabajo Social) y se habilitarán nuevos despachos para el área de Centros Sociales.

En ese sentido, la edil del ramo, Lourdes García, respondió a las críticas realizadas durante los pasados días por la oposición. Denunció su «afán por tergiversar y engañar a los vecinos y por torpedear una obra que solo reportará beneficios a los usuarios» del centro social y, en particular, de la biblioteca.