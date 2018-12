Un tren infantil recorrerá el Campo durante la Navidad

La Fundación Municipal de Cultura (FMC) aprobará este mediodía la contratación del tren infantil, que durante unos veinte días recorrerá el Campo de San Francisco. En concreto, las jornadas en las que los más pequeños de la casa disfrutarán de esta atracción serán este fin de semana, el del 16 y del 22 al 31 de diciembre y desde el día 2 hasta el día 7. El servicio correrá a cargo de la empresa Funfeas por 9.244 euros (IVA incluido). Dicha actividad será complementaria a la pista de patinaje que la empresa Proasur ha instalado en el paseo del Bombé y que entró en funcionamiento el sábado.

Este no será el único punto del orden del día de la reunión que se celebrará a la una y media en la antigua sala de comisiones. También, se aprobará la adjudicación de la dirección artística de la cabalgata de los Reyes Magos y la recepción que tradicionalmente tiene lugar en el Teatro Campoamor a la sociedad Little Pig Producciones por 14.7625 euros. Además, se dará el visto bueno al espectáculo 'Mongolia on Ice', del 19 de enero a las 20.30 horas en el Filarmónica. Las entradas se pondrán próximamente a la venta y tendrá un coste de 18 euros para las butacas de patio y 15 para las de entresuelo. El 90% de la recaudación irá a parar a la empresa y el 10% se lo quedará la Fundación Municipal de Cultura.