«En tres años no se ha acometido ninguna mejora en el Palacio de los Deportes» Gerardo Antuña. / PIÑA Gerardo Antuña critica que el equipo de gobierno no haya hecho mejoras en estas «magníficas instalaciones» durante todo el mandato R. A. OVIEDO. Miércoles, 15 agosto 2018, 02:30

El Palacio de los Deportes está cerca de cumplir el medio siglo de vida. Su construcción se inició en 1962 y finalizó trece años después. Los años se notan. Existen problemas en la cubierta, no hay calefacción y sus estancias no son accesibles. El equipo de gobierno quiere acometer estas mejoras durante los próximos años gracias a los fondos 'Edusi', pero ayer el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, lamentó que durante los últimos tres el tripartito no «ha acometido ninguna mejora en esta magnífica instalación».

Calificó su situación de «abandono» y recuerda que en el programa electoral con el que su partido se presentó a las elecciones municipales había un punto destinado a la mejora del Palacio de los Deportes, pero «la salida del Partido Popular del gobierno de la ciudad impidió que llevásemos a cabo este proyecto. Esta situación nos pesó y tras tres años de inanición política, ahora tienen la desvergüenza de culparnos de su estado», explicó ayer a través de una nota remitida a los medios de comunicación.

Antuña reconoce que el Palacio de los Deportes precisa de mejoras, pero para ello no hacen falta los millones de euros de la UE: «Solamente se necesita que el equipo de gobierno preste un poco de atención para evaluar las necesidades que tiene estas instalaciones, pero la concejala de Educación no lo ha hecho ya que apenas conoce a la entidades y asociaciones deportivas», criticó para, a renglón seguido, especificar que la actividad física «les importa un bledo» a los miembros del equipo de gobierno. «Dicen 'sí' al postureo, pero no les preocupa en absoluto las personas que practican diversos ejercicios cada día».

Concejal de Deportes

Las críticas de los populares llegan a las puertas de la renovación integral del edificio que el equipo de gobierno ha incluido entre las obras a financiar dentro del proyecto 'Conectando Oviedo', que logró una subvención de más de 10 millones de euros de fondos de la UE. Llegan también después de años de abandono bajo los gobiernos del PP, en los que el propio Antuña fue concejal de Deportes tras la salida del equipo de gobierno del hoy presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina en 2013. Solo en 2015, los populares anunciaron, a las puertas de las elecciones, medio millón de euros para el edificio. El proyecto no se llevó a término. Ocho años antes, con Gabino de Lorenzo como alcalde, el Ayuntamiento eliminó la calefacción, que daba problemas, y adecentó aseos y vestuarios. Las mejoras no fueron muy fructíferas y las quejas de los usuarios por los defectos de las obras se multiplicaron.