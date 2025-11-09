Trescientos corredores responden a la llamada solidaria del Rotary Club en Oviedo La primera carrera benéfica de los rotarios por el centro de la ciudad cierra con un éxito rotundo de participación

Las calles del centro de Oviedo se llenaron este domingo de corredores solidarios en la primera edición de la carrera benéfica organizada por el Rotary Club de Oviedo. Con cerca de trescientos inscritos, el evento ha superado todas las expectativas para sus organizadores y ha logrado su objetivo de recaudar fondos para los proyectos sociales que la organización impulsa en Asturias.

La presidenta del Rotary Club de Oviedo, Elisa Costales, se mostró entusiasmada y declaró que la carrera había sido «fenomenal, la verdad, y es que el ambiente ha sido fantástico. Estamos muy contentos con el resultado, con la carrera, con el ambiente y con todo». Destacó que, al ser la primera vez que organizaban una cita como esta, no sabían cómo iba a salir, pero que ha sido un «exitazo total y, además, la lluvia ha aguantado». Agradeció la participación de los corredores, el apoyo de los patrocinadores, el Ayuntamiento y la Policía Local.

La carrera, que formaba parte del calendario oficial de la Federación Asturiana de Atletismo, tuvo un recorrido de 5 kilómetros por el corazón de la ciudad, con salida y meta en la plaza de La Escandalera.

En un ambiente festivo y familiar, los participantes disfrutaron de una jornada deportiva y solidaria. La presidenta también subrayó la importancia del evento para dar a conocer la labor del Rotary Club: «Yo creo que este año estamos consiguiendo que nos conozcan en Oviedo, algo fundamental. Creo realmente que durante el último año nos estamos creando ya por fin una imagen, un nombre, se nos conoce y se conoce no solo a nosotros, que eso es menos importante, sino la causa que hacemos y a la que contribuimos, que es el objetivo principal y lo verdaderamente importante». A las doce del mediodía tuvo lugar la entrega de premios, que contó con la presencia del vicepresidente segundo de la Junta, José Agustín Cuervas Mons, y el presidente de la Federación Asturiana de Atletismo, Juan Manuel Riesgo.

