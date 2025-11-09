El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cientos de corredores por el centro de Oviedo. Juan Carlos Román

Trescientos corredores responden a la llamada solidaria del Rotary Club en Oviedo

La primera carrera benéfica de los rotarios por el centro de la ciudad cierra con un éxito rotundo de participación

Raquel Fidalgo

Oviedo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

Las calles del centro de Oviedo se llenaron este domingo de corredores solidarios en la primera edición de la carrera benéfica organizada por el Rotary Club de Oviedo. Con cerca de trescientos inscritos, el evento ha superado todas las expectativas para sus organizadores y ha logrado su objetivo de recaudar fondos para los proyectos sociales que la organización impulsa en Asturias.

La presidenta del Rotary Club de Oviedo, Elisa Costales, se mostró entusiasmada y declaró que la carrera había sido «fenomenal, la verdad, y es que el ambiente ha sido fantástico. Estamos muy contentos con el resultado, con la carrera, con el ambiente y con todo». Destacó que, al ser la primera vez que organizaban una cita como esta, no sabían cómo iba a salir, pero que ha sido un «exitazo total y, además, la lluvia ha aguantado». Agradeció la participación de los corredores, el apoyo de los patrocinadores, el Ayuntamiento y la Policía Local.

La carrera, que formaba parte del calendario oficial de la Federación Asturiana de Atletismo, tuvo un recorrido de 5 kilómetros por el corazón de la ciudad, con salida y meta en la plaza de La Escandalera.

En un ambiente festivo y familiar, los participantes disfrutaron de una jornada deportiva y solidaria. La presidenta también subrayó la importancia del evento para dar a conocer la labor del Rotary Club: «Yo creo que este año estamos consiguiendo que nos conozcan en Oviedo, algo fundamental. Creo realmente que durante el último año nos estamos creando ya por fin una imagen, un nombre, se nos conoce y se conoce no solo a nosotros, que eso es menos importante, sino la causa que hacemos y a la que contribuimos, que es el objetivo principal y lo verdaderamente importante». A las doce del mediodía tuvo lugar la entrega de premios, que contó con la presencia del vicepresidente segundo de la Junta, José Agustín Cuervas Mons, y el presidente de la Federación Asturiana de Atletismo, Juan Manuel Riesgo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  2. 2 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  5. 5 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  6. 6 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  7. 7 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  8. 8 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  9. 9

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  10. 10

    Pasionaria vuelve a Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trescientos corredores responden a la llamada solidaria del Rotary Club en Oviedo

Trescientos corredores responden a la llamada solidaria del Rotary Club en Oviedo