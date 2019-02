El Tribunal de Cuentas abrirá diligencias por la expropiación de Villa Magdalena de nuevo El palacete de Villa Magdalena. / M. ROJAS La fiscalía del órgano acepta la tesis municipal y cuantifica el posible daño a las cuentas del Ayuntamiento en 52,4 millones de euros J. C. A./G. D. -R. Domingo, 17 febrero 2019, 03:54

El Ayuntamiento se jugaba su última baza y, de momento, puede seguir jugando. La fiscalía del Tribunal de Cuentas ha aceptado las tesis del escrito que envío el equipo de gobierno para pedir que se investigase la existencia de una responsabilidad patrimonial millonaria por la ruinosa gestión de la expropiación de Villa Magdalena por parte de los sucesivos gobiernos locales del PP. En consecuencia y no habiendo motivo para el archivo, la consejera del órgano fiscalizador ha ordenado a la sección de enjuiciamiento que designe un instructor. O, dicho en román paladino, la fiscalía del Tribunal de Cuentas cree que hubo un daño a las arcas públicas de 52,4 millones de euros y el organismo abrirá una nueva investigación. Lo hará pese a que ya archivó una en 2012, al adherirse la fiscalía a la tesis municipal de que no fue hasta la sentencia del Supremo de 2017 cuando se pudo cuantificar el daño realmente causado a las arcas municipales por la decisión de los gobiernos de Gabino de Lorenzo de no consignar ni pagar la expropiación del palacete pese a aprobar hacerlo.

El equipo de gobierno celebró ayer la decisión del órgano fiscalizador. El alcalde, Wenceslao López, confió en que el Tribunal de Cuentas «haga su trabajo» y «determine» si hay culpables en la ejecución de la expropiación. López fue prudente, pero se mostró esperanzado en que el delegado instructor vea «resquicios» y determine que esos 52,4 millones de euros que pagó el Ayuntamiento de más fueron consecuencia de la mala gestión de los gobiernos de Gabino de Lorenzo. «Envíe el expediente hace unos meses al Tribunal de Cuentas y ha tenido a bien reconocer que si hay nuevos hechos, como vengo insistiendo, de daños cuantiosos y que deben de ser analizados y revisados para ver si hay responsabilidades legales que se puedan exigirse», concluyó.

La vicealcaldesa, Ana Taboada, manifestó que «vinimos a ordenar el caos de Gabino De Lorenzo y el PP en las cuentas municipales. Hemos pagados los pufos y hemos depurado responsabilidaes. Es una buena noticia porque avanza en el sentido de buscar a los responsables del latrocinio».

La apertura de las diligencias previas, según Taboada, «es un gran avance y nos da la razón. Decimos que no podía ser que pagaran las arcas municipales algo que era responsabilidad de unos pocos que habian cometido irregularidades como fue el no consignar la cantidad objeto del justiprecio» y recordó que si se concluye que hubo responsabilidades, «podrían tener que abonar más de 50 millones de euros. Imaginaos con esos 50 millones de euros lo que se podría hacer».

La portavoz de IU, Cristina Pontón, señaló que «siempre es una satisfacción que se valore el esfuerzo en este asunto en el que nosotros no escatimamos ni trabajo ni esfuerzo ni tiempo». Este equipo de gobierno, dijo, tenía «la responsabilidad de no mirar hacia otro lado y ahora llegan los frutos».