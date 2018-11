Los tribunales tumban el sistema de descansos de los taxistas por un defecto formal Marcelino González, José Luis Cadenas y José Manuel Mesa, en la parada de la calle Conde Toreno. / ÁLEX PIÑA El Ayuntamiento debió haber aprobado los nuevos turnos en sesión plenaria, según reza el fallo judicial, que puede ser recurrido ALBERTO ARCE OVIEDO. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:30

Tras meses de espera, sentencias, reuniones y resquemores, ayer, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 5 de Oviedo dio la razón al sector del taxi: tumbó la regulación municipal que establece descansos obligatorios para los conductores por un fallo de forma en el texto. Según la sentencia, que resulta del recurso planteado por los taxistas el pasado mes de abril, la medida debió haber sido aprobada en sesión plenaria antes de hacerse efectiva.

Para el presidente de la Asociación de Empresarios de Auto Taxi del Principado de Asturias, Manuel Arnaldo Alba, esta es una «pequeña victoria». Añadió que se trata de «una resolución judicial muy seria» y que «sería de obligado cumplimiento para todos los profesionales fuera cual fuere el fallo». Pero, eso sí, se mostró «satisfecho» con el resultado, explicó a este diario.

El fallo judicial no es firme, y la Corporación municipal cuenta, desde ayer mismo, con quince días hábiles para mover ficha y plantear un posible recurso. De hecho, como comentó el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, «aquí hay dos cuestiones: una política y una jurídica. Desde un punto de vista político tiene que haber descansos, el resto son cuestiones técnicas».

El sistema consensuado entre la patronal del taxi y la concejalía entró en vigor el pasado 26 de febrero tras un sinfín de asambleas y tiranteces. Desde entonces, de lunes a viernes quedan parados desde las 5 de la mañana y durante las 24 horas del día 20 o 21 coches (en función del turno de trabajo) y el resto lo hacen los fines de semana: 103 o 104 los sábados y una cifra similar cada domingo. La flota de 'Eurotaxis', sin embargo, se mantiene, como hasta la fecha, sin «padecer» el sistema.

Por su parte, José Antonio Suárez, presidente de la cooperativa Radio Taxi Principado, declaró que «ahora tenemos que ser cautelosos». El abogado de los profesionales del sector «aún está estudiando la sentencia»; sin embargo, las cosas pintan bien para todos cuantos se opusieron a la ley. «Para nosotros es un triunfo», clamó.

Conciliación familiar

A pesar de ser «una gran noticia» para algunos conductores, a otros, preguntados sobre el tema, les invadió la «sorpresa». Es el caso, por ejemplo de José Luis Cadenas, entre otros, titular de la licencia 118, que relató cómo «tras haber estado completamente en contra de la 'parada forzosa' del vehículo, me he acabado acostumbrando». No así opinó Marcelino González, mientras se encontraba en la parada de la calle Conde Toreno, al afirmar que «ya era tiempo de que lo anulasen; la conciliación familiar es imposible con un modelo de descansos rotativo».

De momento, hasta que haya una sentencia definitiva, los taxistas continuarán con los turnos establecidos el pasado mes de febrero.