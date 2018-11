«Mientras el tripartito no apueste por la Ronda Norte el tráfico seguirá atascado» Foro insiste en la «urgencia» de la infraestructura para descongestionar el tráfico en la capital S. N. OVIEDO. Domingo, 18 noviembre 2018, 05:47

«Hace un año que advertimos de que mientras el tripartito de Oviedo no apueste por la Ronda Norte, el tráfico seguirá atascado y los humos de los coches afectarán a esos bulevares que pretenden crear». Así reprochó ayer la secretaria general de Foro Oviedo, Camino Gutiérrez, las diferencias entre los socios del gobierno local, que no mantienen una postura común por la infraestructura tal y como dejaron claro el viernes, un día después de la visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al Ayuntamiento. El alcalde, el socialista Wenceslao López, apuesta por construirla con el soterramiento de un tramo a su paso por el Naranco, y el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, opta por una vía hacia La Pixarra para no dañar el monte.

Para Foro, el proyecto es urgente y responde a una «demanda vecinal». Dijo, además, que la exposición del regidor, alegando que sin Ronda Norte «habrá gravísimos problemas con el Bulevar de Santullano», ya lo había dicho hace un año su partido. Lamentó que con el proyecto «la oposición está descolocada, el PP ya no habla de Ronda Verde para no hacer el ridículo y Ciudadanos ni sabe ni se pronuncia porque nunca tuvieron un proyecto».

Dos décadas de retraso

Ábalos se comprometió a presentar varias opciones de Ronda Norte, entre ellas la soterrada. Fue otro ministro, Francisco Álvarez-Cascos, de Foro, quien presentó el primer proyecto hace más de dos décadas. La infraestructura, incluida por primera vez en el Plan General de Ordenación de Urbana en 1986, ampliada en el documento impulsado por el PP en 1994 y con un nuevo trazado en estudio y negociación entre administraciones, es una de las grandes obras programadas por los distintos gobierno que nunca han pasado del papel.

Más adelantado en fechas es el proyecto de ampliación de Nicolás Soria, ya definido y que supondrá una inversión de tres millones de euros, como adelantó EL COMERCIO. El máximo responsable estatal en Fomento aseguró en la capital que su previsión es que se liciten las obras el próximo año. Durarán tres meses. El cruce de Nicolás Soria con la confluencia de avenida de Santander, Pepe Cosmen y General Elorza soporta al día 38.500 vehículos. Es el punto con más tráfico del concejo y supone un problema histórico de movilidad para los vecinos de Ciudad Naranco.