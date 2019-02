«Si el tripartito lo estuviera haciendo bien, yo no estaría aquí de candidato» Alfredo Canteli, en el plató de 'La Lupa'. / DAMIÁN ARIENZA Canteli promete «recuperar Oviedo» en los primeros meses de su mandato con la mejora del alumbrado, la limpieza y las aceras G. D. -R. Viernes, 8 febrero 2019, 02:38

«Lo primero que haremos será recuperar Oviedo». El candidato por el PP a la Alcaldía, Alfredo Canteli, defendió ayer en 'La Lupa' de Canal 10 que su prioridad será «volver a hacer de la ciudad lo que fue, un lugar atractivo. Mi gran obsesión es ver Oviedo lleno de gente». El que fuera presidente del Centro Asturiano durante dos décadas relató ante Juan Neira cómo se decidió a dar el paso y ser candidato en apenas unos días de enero, que creyó que la llamada de Teodoro García Egea (secretario general de los populares) pidiéndole que lo «pensara» era «una gran broma», de la que solo salió al pedir a su hijo que devolviese la llamada al mismo número. Que le costó convencer a su mujer, pero que la razón por la que dio el paso hay que buscarla fuera: «Si el tripartito lo estuviese haciendo bien, yo no estaría aquí».

Ya candidato, cada vez, dijo, se siente más cómodo dentro. La nueva dirección popular «engancha», «me trataron con mucho cariño», «son jóvenes y cometerán errores, pero creo que es lo que necesitaba el partido». Un partido del que, por cierto, no cogerá el carné: «Yo soy independiente y seguiré siéndolo, a mi edad no estoy para acatar órdenes». Pero se siente «cómodo, siempre voté al PP», y en cuya candidatura «habrá gente del partido e independientes. Lo importante es formar un grupo compacto de gente trabajadora y que ame a Oviedo».

Con ese equipo, Canteli dijo que quiere dedicar los primeros meses de su Alcaldía «a darle la vuelta a Oviedo», a devolverle la luz. «Le gente que viene a Oviedo, ¿qué pensará?, ¿que se nos funden las bombillas y no hay dinero para cambiarlas? Habrá que cambiar el modelo de farola o hacer lo que sea, pero hay que devolverle la luz. Al alcalde le escuché que eran peligrosas, pero no han cambiado ninguna. Hay que iluminar los pasos de peatones; en Oviedo casi todos los días hay atropellos». También «hay que arreglar las aceras, que las baldosas estén en su sitio, y las calles y la limpieza, con 18.000 escobas o las que haga falta». El aspirante popular puso como ejemplo de la dejadez actual la proliferación de ratas o de jabalíes: «Hay que echarlos de la ciudad».

Área central

Canteli matizó sus razones para rechazar el proyecto de Área Metropolitana y admitió que «Oviedo no puede aislarse de Asturias». Alegó que no se trata de oponerse a la coordinación de políticas y servicios entre los concejos del área central «sino al Área Metropolitana tal y como la ha diseñado» el Principado. Recordó que el borrador reservaba el 49% del poder de decisión para las administraciones regional y estatal, y en exclusiva para el Principado si la segunda no participa, y que en ese escenario «con cualquier pequeño ayuntamiento, el Principado podría imponer» cualquier cosa, «seríamos unos monos». Expresó también su preocupación porque concejos importantes de la zona centro estén fuera o porque pueda suponer el abandono de las alas, y acusó al Principado de hacer dejación de sus funciones. «¿Qué ha hecho por los ferrocarriles?, ¿qué ha hecho por la variante? Si fuese presidente, llevaba 200.000 asturianos a Madrid a protestar». Además, se opuso a «duplicar organismos y gastos», recordó que las áreas de este tipo solo han funcionado cuando un gran municipio lidera el proyecto y puso en duda su utilidad para la región.

De lo que no tiene dudas de su utilidad es de la Ronda Norte: «Hay que hacerla, no sé si en túnel o sin túnel, pero Oviedo necesita una ronda y los técnicos se pondrán a trabajar en ella nada más llegue» al despacho. Para financiar las obras cuenta con lograr el apoyo del Estado, con el que también quiere «reiniciar casi desde cero las negociaciones por La Vega». En este asunto, apuesta por retener el 70 u 80% de los terrenos y recalificar para Defensa el resto.

Ni Gabino ni Bulevar

Canteli volvió a rechazar tener algo en común con Gabino de Lorenzo: «Ni física ni químicamente, no nos parecemos. Soy Alfredo Canteli y no voy a cambiar en nada». Aunque sí defendió «soterrar el tráfico» de entrada a la ciudad y abandonar el proyecto «loco», «peligroso» y «caro» del Bulevar de Santullano. Con una losa, en una primera fase, «se protegería San Julián de los Prados y se uniría Teatinos con Ventanielles», defendió.