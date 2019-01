El tripartito reprocha a Canteli que tome a De Lorenzo como «referente» Los socios de gobierno lamentan la «vuelta al pasado» y Ciudadanos le advierte de que no se puede llegar «con el ordeno y mando» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 14 enero 2019, 04:01

Las declaraciones del candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Alfredo Canteli, en la entrevista a EL COMERCIO, no han pasado inadvertidas para los socios del actual gobierno municipal ni para Ciudadanos. Y pocos temas logran unanimidad de opiniones entre fuerzas políticas de tan distinta índole. En esta ocasión, que Canteli elogiara «lo bueno» que hizo Gabino de Lorenzo por Oviedo y decir que él no dudará en «aprovecharlo y copiarlo», ha hecho piña entre los diferentes grupos municipales.

«Mal empieza abrazando el 'gabinismo'», señaló Ignacio Fernández del Páramo, concejal de Urbanismo. Su área, y en concreto el proyecto para el Bulevar de Santullano, no encaja en la idea de ciudad que busca el candidato del PP, que quiere dejar de lado las grandes obras para centrarse en «las que den calidad de vida a los vecinos». En este sentido, el edil de Somos aseguró que «no se puede hablar de barrios y luego negarse a que toda una zona de Oviedo mejore y se revalorice», en referencia al proyecto de Santullano. «Los diez millones que ganó este gobierno con este proyecto no son para ninguna ocurrencia 'gabino-canteliana'. Los ovetenses no quieren retroceder a esa época oscura», señaló.

Pero oscuridad es precisamente lo que quiere desterrar Canteli. Aseguró que su primera medida, si llega a proclamarse alcalde, será «encender todas las luces de la ciudad». La actual responsable del Alumbrado, la socialista Ana Rivas, le recordó que «va a encender las luces que quitó Gabino y Caunedo». Hay que recordar que fue en 2007, cuando el Ayuntamiento liderado con mayoría absoluta por el Partido Popular de Gabino de Lorenzo decidió, coincidiendo con el inicio de la crisis, apagar el alumbrado en determinadas horas y lugares de la ciudad. «Creo que el autorretrato que se hace Canteli es para analizar porque si se define como el hombre de Gabino de Lorenzo en Oviedo, todos conocemos las consecuencias de ese personaje en la ciudad».

Para Izquierda Unida, la carta de presentación del candidato a la Alcaldía por el PP es «un recuerdo de otras épocas». En este sentido, el edil Roberto Sánchez Ramos aseguró que lo propuesto por Canteli es «una burda imitación de Gabino de Lorenzo, que demuestra una pobreza intelectual y política cuando se tiene que hacer un 'revival' de alguien que yo creo que fue un actor único en la escena municipal».

Por su parte, Luis Pacho, portavoz de Ciudadanos, afirmó que «quien pretende llegar al Ayuntamiento para colocarse el bastón de ordeno y mando demuestra un completo desconocimiento de la gestión de la administración local, que poco tiene que ver con gestionar un club de campo privado».