El TSJA avala el permiso municipal a la Preba de la Sidra de Gascona de 2018 La celebración de la Preba de la Sidra en la calle Gascona. / MARIO ROJAS La asociación vecinal insiste en que es un «disparate meter a cuatro mil personas con tres mil botellas de sidra en cien metros»l G. DÍAZ-RUBÍN / C. PÉREZ OVIEDO. Martes, 11 junio 2019, 01:24

La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la legalidad de la autorización municipal para la celebración de la Preba de la Sidra de Gascona en 2018 al rechazar la apelación de la Asociación de Vecinos de Gascona e Indalecio Prieto.

En primera instancia, el Contencioso 1 desestimó el recurso interpuesto frente a la resolución del concejal Festejos, hoy en funciones, Roberto Sánchez Ramos, por la que se autorizó la celebración de la decimonovena Preba de la Sidra, el 20 de mayo de 2018. La Asociación de Vecinos de Gascona e Indalecio Prieto recurrió el fallo en apelación, pero el alto tribunal asturiano concluye que la actuación municipal fue correcta e impone las costas a los vecinos.

El TSJA rechaza en su fallo la inclusión en el recurso de cuestiones que no fueron planteadas en primera instancia por la asociación de vecinos. Por ejemplo, que los supuestos graves incumplimientos de las ordenanzas de Limpieza o la Ley de Espectáculos Públicos, que serían cuestión del desarrollo de la actividad, no de su autorización. También, que no puede entenderse que la actividad no cumpliese las previsiones fijadas en su memoria ni las requeridas por los distintos servicios municipales, toda vez que se trataba de la décimo novena edición del evento, «por lo que la Administración era plenamente conocedora de las medidas que debían adoptarse».

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias tampoco le parece que se diera o existiera un traspaso de licencia entre los organizadores y los lagareros que montan sus casetas, ni que exista una infracción de la Ordenanza de Venta Ambulante, porque Infraestructuras en su informe señaló que no se trata de ese supuesto, pero que si «Festejos la estima como actividad festiva o de interés ciudadano, lo autorizaba con determinadas condiciones».

«Razonable» para el alcalde

El alcalde en funciones, Wenceslao López, celebró el fallo del TSJA que calificó de «razonable» por ser la celebración de la Preba de Gascona, «una fiesta imprescindible que forma parte de la cultura asturiana». López incidió en que este tipo de festividad hay que realizarla en «lugares urbanos» porque se trata, aseveró, de una celebración «que traspasa fronteras». También agradeció el trabajo de los hosteleros «al haber acertado con un evento que agrada a la gente que viene a Oviedo a divertirse y a tomar sidra que es algo muy sano», destacó.

Distinta visión tienen desde la Asociación de Vecinos de Gascona e Indalecio Prieto, quienes presentaron el recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. «Es un disparate meter a cuatro mil personas con tres mil botellas de sidra en un espacio de cien metros durante cinco horas, incluido el botellón posterior con gente borracha en los portales de los vecinos», afirmó su presidente, Germán Abad, a través de una nota de prensa.

La semana pasada, la misma sala del TSJA dio, en cambio, la razón a los vecinos al confirmar la anulación de la autorización del Mercado de la Gascuña, contra cuya celebración habían informado varios servicios municipales y, de paso, reavivó las diligencias por desviación de poder contra la junta de gobierno, abiertas por la Fiscalía a instancias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3.