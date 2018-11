El TSJA desestima todos los recursos del Ayuntamiento contra las viviendas turísticas Manuel Herminio García. / M. R. La resolución, ante la que cabe recurso, da pie a la legalización de setenta y cinco pisos que se encuentran pendientes de autorización en Oviedo CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 23 noviembre 2018, 04:10

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de desestimar los cuatro recursos que presentó el Ayuntamiento contra otras tantas sentencias dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo en referencia a la prohibición municipal de conceder licencias de viviendas turísticas a aquellas que estén ubicadas en pisos superiores a un primero. El Ayuntamiento deberá pagar mil euros de costas por las cuatro que denegó.

La sentencia recoge que «estamos ante una vivienda ubicada en suelo calificado por el PGOU de Oviedo como edificación cerrada con uso característico residencial, lo que ampara el uso de alojamiento turístico, cuya prestación de cesión de uso temporal no lo convierte en establecimiento hotelero». La decisión judicial echa por tierra los argumentos a los que se aferraba el Ayuntamiento para denegar licencias de viviendas turísticas a aquellas ubicadas en pisos superiores a la primera planta. El Plan General de Ordenación del municipio solo permite abrir nuevos alojamientos turísticos si están situados en un bajo o en un primero, nunca en un piso en altura.

Cuatro sentencias del Contencioso-Administrativo echaron por tierra esta máxima. El Ayuntamiento apeló y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratifica «íntegramente» las anteriores decisiones judiciales. La sentencia del TSJA dice que «al tratarse de un uso residencial que no tiene la consideración de uso terciario-hotelero, no tiene su ubicación restringida a la planta baja y equivalentes que reserva el plan para los establecimientos genuinamente hoteleros», para añadir a renglón seguido que «estamos ante un uso residencial y que no cabe la extensión analógica de la prohibición de usos derivada del art. 4.2.6 del PGOU».

Manuel Herminio García y Eduardo García, del despacho Norte Abogados, que iniciaron la batalla judicial para legalizar este tipo de viviendas, explicaron que las cuatro sentencias confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dan pie a la regularización automática de las cuatro viviendas situadas por encima de la primera planta y que «facilita la legalización a las setenta y cinco viviendas que a fecha de hoy figuran en trámite en el Registro de Actividades Turísticas del Principado, como consecuencia del bloqueo que está realizando el Ayuntamiento de Oviedo y que no permite demostrar ante el Principado el cumplimiento de la normativa municipal».