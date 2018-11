Los conductores de TUA irán a la huelga cuatro días en diciembre y tres en enero Harán paros las jornadas 4, 13, 18 y 27 del mes que viene y del 2 al 4 de enero ROSALÍA AGUDÍN Jueves, 22 noviembre 2018, 13:24

Los trabajadores de TUA irán a huelga los días 4, 13, 18 y 27 de diciembre y del 2 al 4 de enero. Han tomado esta decisión después de que la empresa concesionaria «haya incumplido» el acuerdo al que llegaron en mayo de 2015 cuando los trabajadores estuvieron cinco jornadas seguidas haciendo paros. «El número de eventuales ha crecido, sigue habiendo fallos en los cálculos en las cotizaciones y al comité no nos entregan los datos relacionados con la plantilla que hemos pedido», explicó el representante de USO, Manuel Villaverde.

Se oponen, además, al nuevo sistema de alcoholímetros. Dicen que el «alcohol es incompatible con nuestra profesión» pero el procedimiento que la empresa ha iniciado recientemente, y por el que los trabajadores deben soplar antes de iniciar el turno y si dan positivo el autobús no arranca, no cumple con las condiciones exigidas. «Este sistema es arbitrario y sin sentido y los aparatos no tienen ninguna garantía», añadió.

La lista de quejas se completa con el incumplimiento de los descansos en mitad del turno, la judicialización de las relaciones laborales y la petición de instalación de servicios higiénicos en la cabecera.

Desde el comité de empresa están abiertos a negociar con TUA para evitar que estos paros de 24 horas se lleven a cabo durante unos días de diciembre y otros de enero.