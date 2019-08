Antuña y Santiago chocan por los planes especiales del Naranco Somos Oviedo afea al gobierno que paralice actuaciones previas y el PP defiende «sus propios planes» para el monte J. C. A. OVIEDO. Domingo, 18 agosto 2019, 02:17

La concejala de Somos Oviedo Anabel Santiago replicó ayer al alcalde, Alfredo Canteli, acerca de la licitación de los planes especiales del monte Naranco. «No hay nada» de ellos, se había descolgado el regidor el viernes en una escalada de declaraciones a la que también se sumó ayer el popular Gerardo Antuña.

Santiago lamentó el «desprecio» que el actual equipo de gobierno PP-Ciudadanos muestra por los proyectos de ciudad, una actitud que calificó de «muy irresponsable» y «puro sectarismo». «Si el alcalde no sabe de lo que habla, es mejor que no hable», recomendó a Canteli. «Se lo digo desde el más absoluto respeto. Lo que no se puede es ir respondiendo lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos preguntan los periodistas para salir del paso», recordó la concejala acerca de las declaraciones del regidor durante su visita a la Feria de Muestras. «Si no quiere proteger el Prerrománico y alejar el tráfico de los monumentos, que lo diga, pero que no mienta a la ciudadanía», añadió para referirse a la «enésima vez» que, sostienen desde Somos, escuchan «a un miembro del equipo de gobierno mentir sobre asuntos de ciudad». «Han dicho que no hay presupuesto en Cultura, que hay informes técnicos en contra del Bulevar, que la compra de la Fábrica de Gas no tiene expediente y que los planes del Naranco no existen», insistió.

Para «facilitar la tarea al equipo de gobierno» Santiago tiró de expedientes. Se ofreció a facilitar los números de referencia de los tres proyectos citados. Desde el último puesto en duda el del Naranco, «en el área de Contratación y listo para licitar», el 2018/124 así como «el de la Fábrica de Gas, el 1188-19003 y el del Bulevar, el número 2017/40», informó.

El PP respondió por medio de su portavoz adjunto. Antuña recordó que «el tripartito fue incapaz de poner en marcha sus planes especiales para el Naranco en cuatro años» y acusó a Somos Oviedo de realizar un ejercicio de «cinismo» que «alcanza cuotas estratosféricas». «Callaron ante la pasividad del Principado con el Prerrománico y ahora se autoproclaman adalides de su defensa», agregó el edil.

«Nos vemos en la obligación de explicar a la señora Santiago que desde el actual gobierno no hemos paralizado nada», cortó Antuña, argumentando que «una vez más los podemitas tergiversan y mienten» porque «los planes especiales del Naranco contaban con financiación y el tripartito no fue capaz de ponerlos en marcha».

El concejal popular abundó en su tesis. «Son ellos los que han de explicar a los ovetenses por qué no ejecutaron durante su mandato los planes del Naranco», razonó, sumando la rehabilitación de la muralla medieval a la inacción del tripartito. «También deberían explicar por qué no pusieron en marcha la limpieza de la muralla pese a tener financiación», se descolgó el edil. «El tripartito no hizo nada en cuatro años más allá de anuncios propagandísticos, como en el bulevar de Santullano donde lo único tangible son los carteles» que anuncian la calle.

«Ya empieza a aburrir y a cansar este nuevo mantra de los podemitas de exigir a los demás que ejecuten en mes y medio lo que ellos, por su absoluta y total incompetencia, no fueron capaces de desarrollar en cuatro años», apretó para destacar que «este equipo de gobierno tiene sus propios planes para el Naranco y por tanto no tiene ninguna obligación de asumir el proyecto anterior del tripartito».