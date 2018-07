La turística historia de Oviedo Alfonso II ElCasto, un peregrino del sigloX y LaRegenta hacen de guías en la ciudad este verano | Los visitantes conocen el Oviedo Antiguo de la mano de estos personajes, que se adentran en la época medieval y en la obra de Clarín Un grupo de turistas tras los pasos del actor Alejandro Zango, que hace de caminante, y el guía turístico. / PABLO LORENZANA ROSALÍA AGUDÍN Sábado, 14 julio 2018, 04:14

Alfonso II El Casto, un peregrino medieval y La Regenta se pasean estos días por el casco histórico. Lo hacen arropados por los guías turísticos de la empresa Peregrinando Asturias y seguidos de visitantes que no pierden detalle de sus explicaciones. Cuentan muchas historias, desde que el Camino Primitivo es el trazado más antiguo que lleva hasta Santiago de Compostela, y que el primer peregrino fue el rey asturiano, hasta la importante huella que dejó este en la Catedral. En los recorridos turísticos no falta por supuesto un personaje de novela, Ana Ozores, protagonista de La Regenta, del escritor Leopoldo Alas Clarín.

Estas visitas guiadas son diferentes. Durante una hora y media, actores profesionales se meten en la piel de los tres personajes mientras un experto narra sus vivencias. «El recorrido consta de seis intervenciones de los intérpretes sobre las experiencias vividas en la Edad Media con Alfonso II ElCasto y los peregrinos, y en el siglo XIX, con La Regenta, y se van combinando con las explicaciones de los guías oficiales acreditados», explica la gerente de Peregrinando Asturias, Blanca Ruiz.

Es la encargada de atender las llamadas telefónicas para las reservas y de dar la información sobre las características de los recorridos: «Llevamos desde el lunes haciendo estas rutas y las haremos de forma diaria hasta que acabe el verano», añade para a renglón seguido explicar que los visitantes más interesados por el momento son «los andaluces».

La semana de estreno, no obstante, no ha sido fácil. PeregrinandoAsturias se ha visto obligada a suspender parte de los recorridos por culpa de las últimas trombas de aguas. «La gente con el buen tiempo se anima a salir, en caso contrario tenemos muchos menos visitantes por las calles», explica.

Los turistas no son los únicos que quieren conocer la historia de la capital. También se apuntan ovetenses a los recorridos, que tienen como escenario las plazas de la Catedral, del Ayuntamiento, del Fontán y de la Corrada del Obispo.

La Regenta. La actriz Isabel Marcos en la plaza de la Catedral, vestida de Ana Ozores. Lleva un traje azul y beige, un bolso de los mismos tonos, guantes de color negro y una pamela. / PABLO LORENZANA

«Tenemos una familia que ya ha hecho las tres rutas; cada vez notamos que más gente de aquí se anima a disfrutar de estas actividades», agradece Ruiz mientras su compañero Alejandro Zango, convertido en peregrino medieval, cuenta que el casco histórico estaba lleno de peregrinos en el siglo X, a pesar de todas las dificultades que debían de pasar. Desde enfermedades como la cólera hasta heridas en los pies de tanto caminar: «¡Malditas extremidades inferiores! Las tengo llenas de ampollas y llagas y necesito ir al médico», clama este actor ante los turistas.

Su primera parada durante la ruta es el hospital de la Magdalena, que se situaba en el número 5 de la calle que lleva sus mismo nombre, junto a la plaza del Ayuntamiento. Nada más llegar cae rendido ante sus puertas. Está muy cansado y necesita ayuda para abrir la puerta. Se la pide a uno de los turistas y entre los dos ponen toda la fuerza del mundo pero no tienen suerte: «Está cerrado, he de buscar otro centro donde me puedan atender», lamenta.

Mientras este peregrino prosigue su búsqueda, el guía David Jiménez explica en su intervención qué edificios se encuentran en la plaza de la Consistorial. Al frente está el Ayuntamiento y a la izquierda la capilla de San Isidoro, cuya fachada ha sido restaurada recientemente. Una vez finalizadas las explicaciones sobre «la edad de oro de la peregrinación», la visita culmina en la plaza de la Catedral.

La historia de Alfonso II el Casto es «más desconocida», dice la gerente de Peregrinando Asturias. Fue uno de los doce reyes que gobernó el reino astur, la primera persona que encaminó sus pasos hacia la tumba del apóstol Santiago y mandó edificar un conjunto catedralicio, tras trasladar la capital del reino a Oviedo, aprovechando espacios de la antigua iglesia de SanSalvador. «Allí están las reliquias más importantes de la cristiandad hispana aunque en el momento de abrirlas hubo un problema. Cayó una gran tormenta y esto le dio una mala corazonada a Alfonso II El Casto», por lo que se pospuso su apertura, explica el actor que da vida a este personaje, Hugo Manso. A lo largo de su monólogo, realiza un repaso por la historia de los monarca. Tras su explicaciones, la comitiva se dirige al interior del templo para ver el claustro, el retablo y la Cámara Santa.

En la misma plaza de la Catedral, en una esquina, se alza desde hace más de veinte años la estatua de La Regenta. Obra del artista Mauro Álvarez, está elaborada a escala real. Frente a ella parte la ruta en la que se narran las aventuras de Ana Ozores, personaje encarnado por Isabel Marcos. La actriz conduce a los visitantes por su Vetusta. Hace una parada en la plaza de Porlier, que en la obra aparece bajo el nombre de Plaza Judicial, y recuerda, entre muchas cosas, que Clarín se refiere a la Cámara Santa como Cámara de las Reliquias.

Precios y recorridos

Estos tres recorridos tienen una duración de una hora y media y cuestan ocho euros, excepto la visita de la Catedral, cuyo precio asciende hasta los trece euros al estar incluida la entrada al templo y que es de cinco euros. El tique para los niños menores de 8 años cuesta cuatro euros y es gratuita si no usan auriculares. Si algún turista se anima a hacer más de un recorrido tendrá un descuento de dos euros:«Esta rebaja también se aplica a la nueva ruta que hacemos en Cangas de Onís tras las huellas del Pelayo», anima la gerente de la empresa Peregrinando Oviedo.

Las salidas para la ruta con el peregrino medieval parten cada día, de lunes a sábado, de la plaza del Ayuntamiento a las 11, 12.30 y 18 horas, mientras que el recorrido inspirado en la primera novela de Leopoldo Alas Clarín comienzan a las 11.15, 13 y 18.30 horas desde la plaza de la Catedral. Desde este mismo lugar empieza la visita con elAlfonso II ElCasto, concretamente por los Jardines de los Reyes y el templo del San Salvador. Una manera diferentes de conocer Oviedo.