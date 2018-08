«La última palabra para contratar la tiene la junta de gobierno», recuerda la defensa del comisario José Manuel López. / M. ROJAS López defiende en una conversación intervenida con 'el Patatero' la limpieza de la licitación de las emisoras de la Policía Local J. C. ABAD OVIEDO. Viernes, 10 agosto 2018, 02:36

La defensa de José Manuel López, una vez recurrida la decisión del alcalde de apartar al comisario de su puesto como jefe de la Policía Local por vía contencioso-administrativa, avanza en su estrategia penal.

A López, investigado en la 'operación Enredadera', en la que tuvo el teléfono intervenido desde abril de 2017 hasta febrero de 2018, se le imputan delitos por inducción a la prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias y cohecho. Independientemente de lo anterior, sus abogados no entienden la decisión del Ayuntamiento de personarse en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y plantean un contraataque.

«Quien decidía los concursos era la junta de gobierno. La última palabra la tienen los concejales y por eso propondremos que el alcalde y el concejal de Seguridad Ciudadana declaren como testigos», explicó Jacobo Teijelo, abogado de López, que añadió que «dado que existe esa responsabilidad propondremos al juzgado que lo hagan en calidad de investigados».

Teijelo basa la inocencia de López en las mismas escuchas que, para la Fiscalía, le incriminan.

Pese a la cercanía con el que uno de los conseguidores de la trama, Ángel Luis García, alias 'el Patatero', trataba a López, sus relaciones se tensan a raíz de la licitación del contrato de las emisoras de la Policía Local. El conseguidor cree que va a entrar en el Ayuntamiento de Oviedo con Gespol Aplicaciones sin embargo, en la mesa de contratación ni siquiera pasa el corte. En las escuchas, López defiende la limpieza del proceso: «Mi gente no hace eso -amañar concursos- y evalúa lo que hay y si no está no está», afirma el comisario cuando 'el Patatero' le afea su exclusión de la licitación antes de pasar a las amenazas. «Lo hacemos por las buenas o por las malas», se envalentona el empresario. «Reflexiona un momentín», contesta López, «no sabes con quién estás hablando. Todo se hace de forma legal», agrega.

En ese punto del sumario, en mayo de 2017, el distanciamiento del comisario con 'el patatero es evidente'. En una llamada posterior de este último con un tercero, se preguntan si López les hizo promesas o no. No lo aclaran. Sí que «lleva semanas sin ir al palco del Sporting».

El gobierno no duda

Ricardo Fernández no quiso opinar ayer acerca de la estrategia de López y se mostró «muy respetuoso» con el derecho a defensa de cualquier persona en el caso de que se les requiera para declarar. Rubén Rosón, por su parte, cerró filas con su compañero de gobierno. «Nosotros confiamos plenamente en la labor de Ricardo, el alcalde y el resto de miembros del equipo de gobierno», explicó. «Queremos personarnos para saber qué hay en la trama», añadió.