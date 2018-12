«Este será mi último mandato, se necesita renovar con sangre nueva» José Antonio Alonso, en su despacho, posa junto al cartel del tradicional amagüestu. / MARIO ROJAS José Antonio Alonso Presidente de la Sociedad Protectora de La Balesquida | Tras el reparto de las cestas de Navidad, el presidente hace balance e invita a todos a acudir hoy al tradicional amagüestu en Porlier ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 16 diciembre 2018, 05:06

En 1930, cuando La Balesquida atravesaba sus peores momentos, Ramón Prieto, José A. Buylla, Alfonso Muñoz de Diego, Aurelio Ruiz y Ricardo Casielles apoyaron económicamente a la cofradía para que no desapareciera. Fue entonces cuando se creó la Sociedad Protectora, de la que José Antonio Alonso es su presidente desde 2011. Asegura que los objetivos siguen siendo los mismos: «Mantener las tradiciones ovetenses» y «organizar una programación festiva de calidad». El debate interno que se vivió durante años ha llevado, en la actualidad, a que la Cofradía y la Sociedad vayan por dos caminos diferentes: el lúdico y el religioso. Ahora, con el tradicional amagüestu de hoy, y con el despacho aún repleto de algunas de las cestas de Navidad que no han sido entregadas en el sorteo anual, el presidente pide «la participación» de toda la ciudadanía y de los 4.000 socios.

-¿Qué tal ha ido el esperado sorteo?

-Se han repartido cincuenta cestas de Navidad entre los socios. Este año, por primera vez, lo hemos hecho en la sala de prensa del Ayuntamiento, fuera de nuestra sede. Como siempre, un éxito. Aún quedan muchas por repartir entre todos los que no asistieron. Como cada año, donaremos varias a la Cocina Económica; las que no sean recogidas.

-¿Este año se ha realizado la tradicional donación a la Cocina Económica?

-Sí, un total de 1.000 euros repartidos entre distintos productos de todo tipo.

-¿Tienen todo preparado para el amagüestu?

-Todo en marcha. El amagüestu, aunque no tiene la antigüedad del Martes de Campo, ya se ha convertido en toda una tradición en la ciudad de Oviedo. Entregamos castañas y sidra dulce para unas 2.000 personas cada año en la plaza de Porlier. Allí, acompañados por la Banda de Gaitas de Oviedo. Es un ambiente muy bonito, familiar y tradicional en el que se juntan los socios, se hacen tertulias. El asado comienza a las seis y media de la mañana y la entrega comienza a partir de las once.

-¿Cuántas castañas se repartirán este año?

-La cifra siempre oscila, pero se mide en cientos de kilos. Además, tiene su problemática, porque todas tienen que tener un tamaño similar para que el asado sea correcto.

-¿Colaboran con algún colectivo vecinal?

-La Sociedad siempre ha ido por su lado; no obstante, estamos dispuestos a colaborar y a recibir ayuda de todos cuantos quieran participar. La verdad es que nunca nadie se ha ofrecido.

-¿Y las relaciones con la Cofradía?, ¿se ha roto una larga tradición?

-Ese es un tema que prefiero no tratar. Ya está todo zanjado. Ahora, el apartado religioso va por un lado y el lúdico por otro. Nosotros nos dedicamos a nuestras tres fechas importantes. Ellos harán lo propio.

-¿Cómo están las financias de la Sociedad Protectora?

-Muy apretadas. Los socios pagan una cuota anual de diez euros, unos 40.000 euros al año. El Ayuntamiento, por su parte, aporta 24.000. Aun así, no llega para todo. Necesitamos aumentar el número de socios para poder seguir sumando actividades a las que ya organizamos.

-Usted es el presidente desde 2011, ¿cuál es su balance?

-Desde que la actual junta directiva, de ocho personas, está al mando se ha tratado de mejorar el programa y de hacerlo bien. Se han creado cosas que antes eran impensables, como el día del socio de honor, el mercadillo o el heraldo. Estamos muy satisfechos.

-¿Piensa seguir en el cargo?

-Ya estoy cansado. Tiene que entrar sangre nueva con otras dinámicas y una nueva perspectiva. Por mi parte, me he comprometido a seguir lo que dure otra legislatura, cuatro años, pero después me retiraré.