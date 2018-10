«La única diferencia entre hacer cine y literatura es la gente que tienes alrededor» Manuel Gutiérrez Aragón, con su novela, que presenta mañana en Oviedo. / ROBERTO RUIZ Manuel Gutiérrez Aragón. Novelista Tras dejar el cine y convencido de que su paso a las letras es definitivo presenta mañana su quinto libro, 'El ojo del cielo', en la biblioteca de La Granja MARÍA DE ÁLVARO OVIEDO. Martes, 9 octubre 2018, 03:04

Un día dijo que dejaba el cine y diez años después, no ha vuelto. Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega, 1942) está a gusto en la piel del escritor que de alguna manera siempre fue: «Yo llegué a esto por casualidad y a través de los guiones». Un año después de aquella decisión sacó su primera novela, 'La vida antes de marzo', y ganó su primer Herralde. Llegaron otras dos y llegó un ensayo sobre ese mundo que no ha abandonado del todo aunque no se ponga detrás de una cámara: 'A los actores'. Ahora vuelve con 'El ojo del cielo', donde también regresa a su Cantabria natal y lo hace de la mano de cuatro mujeres. Mañana la presenta en la biblioteca Rodríguez Castellanos del Campo de San Francisco, la popular biblioteca de La Granja. Será en un acto de Foro Abierto acompañado de los escritores y colaboradores de EL COMERCIO Xuan Bello y Fulgencio Argüelles y bajo el auspicio del Aula de Cultura de este periódico.

-Dice que llegó al cine por casualidad. Cuando llegó a Madrid iba para periodista, ¿visto lo visto se puede decir que tuvo suerte?

-Durante años pensé que no, ahora mismo ya no lo sé. La verdad es que era una manera de acercarme a la literatura. Resultó que no había plazas y, bueno, me matriculé en la Escuela de Cine para ver películas por las tardes (risas). La verdad es que me costó muchísimo aprender a hacer cine.

-Y cuando había aprendido y ya tenía una carrera más que consagrada dice que se va porque quiere escribir. No parecen muy incompatibles el cine y la literatura...

-En absoluto lo son, pero ni una película ni una novela se hacen solo cuando estás detrás de la cámara o delante del ordenador; las estás haciendo mientras paseas, te duchas, cuando fríes un huevo... y llegó el momento en que me veía más escribiendo. Además me sabía mal ser un escritor de verano, que pareciera que escribía solo cuando no tenía otra cosa que hacer.

-En sus películas siempre pesó mucho el guion y podría decirse que sus libros son muy cinematográficos.

-Claro, dentro de mí hay un diálogo constante entre el cine y la literatura. El guion no sé si es lo más importante de una película, pero desde luego es lo que la articula.

-¿Y ahora se siente un cineasta que escribe o fue un escritor que hizo películas? O a lo mejor lo que está es hasta las narices de que le preguntemos por eso.

-No, no, no me importa, tranquila (risas). Es que no fue tanto cambio, fue más bien un cambio existencial, vital, porque tampoco hay tanta diferencia entre el cine y la literatura. La parte de contar una historia es idéntica. Lo que cambia muchísimo es tu vida: no se parece en nada estar solo en una mesa como estoy ahora que rodeado de cuarenta, cincuenta o cien personas y sobre todo está el trabajo con los actores. Así que la única diferencia entre hacer cine y literatura es la gente que tienes alrededor.

-El cine también ha cambiado bastante últimamente. La industria no se entiende ya sin la televisión ni sin las series.

-Ahí se han tomado su venganza los guionistas, sí. Siempre se dijo que eran lo más importante y ni siquiera se les invitaba a los festivales. Ahora son los guionistas los que le dan continuidad a las series. Ellos tienen la llave de la narración.

-¿Las series son una moda? ¿Estallará su burbuja?

-En absoluto. En la historia de la ficción ha habido más relatos serializados que no... 'Los tres mosqueteros', 'Los hermanos Karamazov'... todo eso son seriales. Y luego tienen otra ventaja: no hay que comer palomitas, ni oir como las come el de al lado.

-¿No estará vaticinando la muerte del cine?

-No, no, no, la película tiene algo de experiencia plástica, de búsqueda de una belleza visual, que a las series aún no ha llegado, aunque ya llegará.

-Usted también es académico de la Lengua. Hablamos de la salud del cine, ¿cómo está la del castellano? ¿Qué le parece el lenguaje inclusivo, por ejemplo?

-Está bien, sobre todo si es para políticos está bien. Sería insoportable en una novela, pero yo no tengo nada en contra salvo por ejemplo que con esto del lenguaje desdoblado, el pesado, el otro día escuché a un político, un hombre, decir «nosotros y nosotras». Pues francamente lo veo un poco difícil, por no decir imposible, que pueda incluirse en ese 'nosotras'.

-Oiga, me va a acabar abroncando, que ha venido aquí a hablar de su libro y ni hemos empezado.

-Hablar de todo esto también es hablar del libro...

-En 'El ojo del cielo' vuelve a sus orígenes, a Cantabria, al valle del Pas. ¿Vivir siempre es volver?

-De alguna manera, quieras o no, siempre volvemos, como el criminal. Yo no me planteo al empezar la novela que voy a ir a donde era niño, pero se ve que la cabra tira al monte... Me pasaba con mis películas, aunque no las rodase en Cantabria, Cantabria siempre estaba ahí, en mi imaginario.

-Se mete en la piel de cuatro mujeres a falta de una. ¿Está a gusto ahí?

-Pues fíjese que cuando empecé a escribir no había llegado todavía esta cuarta ola feminista. Seguramente no la hubiera escrito, me hubiera retraído ahora que está tan de moda y hay que ser tan correcto. Pero sí, me gusta, es normal siendo hombre y ya mayor que me guste verme en el papel de mujer y sobre todo de mujer adolescente. Porque no eres tú, pero de alguna manera sí lo eres. Recuerde aquello de Flaubert cuando le preguntaron en quién se había inspirado y dijo «Madamme Bovary soy yo».

-¿Y cómo se lleva con los móviles que tanto veneran las chicas de su libro? ¿Qué tal con la tecnología?

-Recuerdo que Juan Cueto, Haro Teclen, Vicente Verdú y yo fuimos los primeros en usar el ordenador. Siempre me he sentido a gusto, sin problemas.

-Pero no tiene Twitter.

-No, redes sociales no uso mucho. Me parece una maravilla la cantidad de tiempo que tiene la gente para emplearlo en eso. Aunque como cineasta no podré aceptar nunca que 'El gatopardo' o 'Lawrence de Arabia' puedan verse en la pantalla de un móvil. A eso me niego.

-Volviendo a la novela, que nos hemos vuelto a ir, también hay un regreso a lo rural. ¿Es una reivindicación?

-Bueno, ahora muchos urbanitas tienen su huerto, está de moda. Debe ser que todos echamos de menos ese contacto con la tierra.

-Y de España qué me dice. ¿Le duele a usted como a Unamuno? ¿Está cómodo? ¿Le cansa todo esto que nos está pasando?

-La cultura española es riquísima, y yo estoy muy bien dentro de esa cultura. Me siento muy cercano a Cervantes, a esa manera de ver el mundo, que es muy tierna y también muy irónica. Y la política... Pues la política ya me da igual. Me curé hace tiempo. Ya hice esa mili, el trabajo en la clandestinidad, ahora no opino.

-¿Y qué hace? ¿En qué anda? ¿Qué será lo próximo?

-Pues no lo sé, pero tengo algo muy claro: no será una película.

-¿Así de tajante?

-A ver, nunca se puede decir de este agua no beberé, pero no tengo ningún proyecto y la verdad es que cuando anuncié que lo dejaba me hicieron tantas alabanzas de las películas que había hecho que no quiero estropearlo. Será un libro, una novela o un libro de ensayos, ahora todo está mezclado, no sé...

-Prométame que no será un libro de autoayuda.

-Eso también le garantizo que no. Odio la autoayuda desde que sufrí una experiencia en una feria del libro con una señora mayor que tenía al lado que empezó dándome mucha pena hasta que se formó una cola inmensa que terminó por arrollar el cartel que ponía mi nombre. Mi cartel acabó en el suelo, mientras aquella señora mayor, que precisamente había escrito un libro de autoayuda, firmaba y firmaba. Así que odio los libros de autoayuda y a los autores de autoayuda también.

-¿Y ahora tengo que portarme bien y no preguntarle quién era?

-Bueno, es que no importa que lo pregunte, porque no me acuerdo. Solo sé que el libro iba de cómo se tienen que portar las nueras con las suegras. En fin.