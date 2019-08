«La única losa que hay es la nefasta gestión de Rosón», afirma Nacho Cuesta Autopista 'Y' a la entrada de la ciudad. / MARIO ROJAS Somos Oviedo tacha al concejal de Urbanismo de «pelele de Canteli» y le reta a presentar informes negativos al Bulevar de Santullano J. C. A. OVIEDO. Sábado, 3 agosto 2019, 02:05

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, replicó ayer a Rubén Rosón tras unas declaraciones del edil de Somos Oviedo en las que le calificó como «pelele de Canteli y del Partido Popular» y en las que se mostraba sorprendido por la anuencia de Ciudadanos con las intenciones del alcalde de «semisoterrar» la antigua autopista 'Y' con una losa de dos kilómetros, tras cuatro años «apoyando proyectos tan interesantes como el Bulevar de Santullano». «La única losa de la que hay que hablar aquí es de la que nos hemos librado con la nefasta gestión de Rosón como concejal de Economía», replicó Cuesta.

Todo, porque Somos retó ayer al responsable de Urbanismo e Infraestructuras a que presente, si los hay, informes negativos que justifiquen la renuncia al proyecto de la UTE Bosque y Valle para la reforma de la entrada a la ciudad. En una comparecencia conjunta, Ana Taboada y Rubén Rosón lamentaron «la última ocurrencia del señor Canteli». Según los cálculos de la concejala, una losa de dos kilómetros «multiplica por tres la propuesta por Gabino de Lorenzo, por cuatro la losa que tenemos en la Renfe y supondría medio túnel del Negrón». Una obra que en los años 90 costaba 50 millones y que, aventuró, supondría «una tomadura de pelo» de 250 millones. «Constantemente se miente a la ciudadanía diciendo que el proyecto no se ajusta a los 18 millones de euros de los pliegos. El último informe presentado por los adjudicatarios se ajusta a los 18 millones y así lo dice el propio responsable del contrato», resolvió Taboada acerca de la tercera versión del diseño que recibió el visto bueno por parte de los técnicos que resuelven que «se mantiene» una vez recortado, en «las líneas fundamentales de la idea original». Sin perjuicio de la «necesaria visión del resto de servicios afectados».

«Por este capricho, ponen en riesgo más de 10,3 millones de euros conseguidos de fondos europeos», continuó Rosón. «Europa no paga losas, Europa paga reducción de contaminación en el centro y accesos a las ciudades y eso es el proyecto del Bulevar, no la losa de Canteli y el hormigón de Cuesta» afirmó censurando que ambos ponen en tela de juicio los millones conseguidos pero que, «más allá, si no recepcionan el proyecto», el Ayuntamiento se verá abocado a «demandas millonarias por parte de la empresa» aduciendo que el proyecto «se ajusta perfectamente a las condiciones del contrato y, advirtiendo que «al final pagaremos todos los ovetenses». «Es la misma estrategia que con Villa Magdalena, con el Calatrava», lamentó.

Frente al envite, Cuesta contestó que Ciudadanos trabajará con «rigor» y «cumpliendo la ley». Hasta ahí. Cargó, de nuevo, contra Rosón y su «nefasta gestión» recordando, por otro lado, lo que calificó como «el desastre con el que gestionó la elaboración de los presupuestos, algo que hizo mal y tarde sistemáticamente siendo el máximo responsable de la parálisis en las inversiones necesarias en nuestra ciudad». «Y lo que es más grave, no es haber tenido que sufrir a un okupa de la Madreña disfrazado de concejal de Economía, sino que hayamos tenido un alcalde que le permitió sus tropelías», remachó.