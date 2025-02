«Somos los únicos con un compromiso serio con la Fábrica de Gas», afirman PP y Ciudadanos

La fachada de la Popular Ovetense, de la Fábrica de Gas, no se puede derribar al estar catalogada.

El equipo de gobierno rechaza las críticas lanzadas por la oposición, varios colectivos profesionales y expertos en patrimonio por dar paso al proyecto de descontaminación de EDP para la Fábrica de Gas. De hecho, recuerda que, después de siete lustros cerrada la factoría, ha logrado desbloquear las labores de adecentamiento de la parcela en cumplimiento de la ley urbanística y de protección de los edificios vigente, aprobada en Pleno en 2012. Acuerdo nunca remendado.

Frente a las críticas de Somos Oviedo, Partido Popular y Ciudadanos mantienen que el anterior concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo -que anunció la compraventa del conjunto durante el pasado mandato- no cambió la protección de algunos de los elementos susceptibles de derribo durante el proceso de la descontaminación, para el que la propietaria está a punto de completar los trámites. «Somos el único equipo de gobierno con una hoja de ruta y compromiso para la fábrica», afirmó ayer Javier Cuesta, concejal de Economía, visiblemente molesto por la oposición a que el plan se desarrolle.

La pieza en conflicto es la nave de la Popular Ovetense, cuya fachada sí está catalogada y habría que conservar. No así el resto de la construcción, donde se prevé, si se desarrollara el plan especial, una manzana de viviendas. «La norma urbanística es la que es y el desarrollo de la contaminación se hará en arreglo a ella para cumplir con los trámites exigidos con Cultura», agregó el titular de Economía.

El plan presentado por la empresa, EdP, para la descontaminación ya tiene el visto bueno de Urbanismo y se desarrollaría en dos fases a expensas del visto bueno, para esta última, de la Consejería de Cultura. La primera, sin afección a los edificios en pie. La segunda, derribando ocho de ellos: el antiguo comedor, los almacenes, el viaducto del tren y los estribos de los otros gasómetros hoy desaparecidos, el almacén subterráneo, la sala de conexiones de gas, el edificio de oficinas y la marquesina y la citada envolvente de la nave de la Popular Ovetense.

«Nosotros no podemos poner exigencias que no están previstas en los instrumentos de protección», destacaron desde Ciudadanos. «De todos modos será el Principado y Cultura quien tendrá la última palabra», destacó el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta. Incidió en que «el tripartito tuvo cuatro años para incluir en el Catálogo Urbanístico de Oviedo la nave de la Popular Ovetense de la Fábrica de Gas por la que ahora se rasgan las vestiduras». «Un mandato entero para incluir la nave entera en protección y no movieron un dedo para hacerlo», agregó.

En anterior equipo de gobierno optó por otra estrategia. La compra directa del conjunto por los 4,5 millones de euros. Una transacción que no se concretó antes del vuelco electoral.

Desde que la entonces HC cerró el 9 de julio de 1985 la Fábrica de Gas, distintos colectivos han reclamado su uso y defensa de su patrimonio. La casilla de salida se movió en 2012 cuando se aprobó el plan especial, se que permite la construcción de hasta un centenar de viviendas pero no solo, también se conservarían la chimenea y el horno elevado.

