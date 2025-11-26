La Universidad Alfonso X iniciará las clases en el Calatrava en octubre de 2026, avanza el alcalde de Oviedo

La actividad universitaria en la planta -3 de la zona comercial del Palacio de Calatrava de Oviedo comenzará en el mes de octubre de ... 2026 tras las obras de remodelación del espacio por parte de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). «Las obras van a ser todo el año, pero que una de las zonas se prepare para que en octubre del año que viene haya alumnos en el Calatrava, en la universidad». Así lo expresó este martes el alcalde, Alfredo Canteli. No confirmó la apertura completa del nuevo complejo universitario, pero sí de una parte, lo que será el pistoletazo de salida al ambicioso proyecto municipal de darle salida a la fallida galería del Calatrava, que desde hace años duerme el sueño de los justos tras el cierre en marzo de 2019 y que ahora parece reverdecer con la llegada de la Universidad Alfonso X el Sabio con dos grados de ciencias médicas y la escuela MIR. En total, serán cerca de 5.000 alumnos, lo que supondrá un importante espaldarazo económico para la ciudad, en general, y especialmente para el barrio El Cristo-Buenavista, que comenzó a marchitarse ante la falta de actividad hace más de una década.

«Es una oportunidad histórica para el Ayuntamiento y para Oviedo, pues este edificio que tenemos aquí debajo –el alcalde habló desde el propio Palacio de Calatrava, donde acudió a unas jornadas sobre drogadicciones–, abandonado totalmente, va a ser un pulmón muy importante de empleo para Oviedo».

La Universidad Alfonso X el Sabio prevé ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud, cuya demanda supera a la oferta que puede cubrir la Universidad de Oviedo en estos momentos. Empezarán con las titulaciones de Medicina y Enfermería y, a partir de ahí, irán ampliando el catálogo hasta los cuatro grados (los anteriores más Odontología y Farmacia) y cinco masters (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health) en un plazo de cinco años. También está previsto el traslado de la Academia MIR Asturias.

Para conseguir todo esto, la entidad ya ha avanzado pasos fundamentales como conseguir el permiso del Principado, administración reguladora de la enseñanza en Asturias, para su implantación en la región. Además, el Ayuntamiento ha sacado a licitación el pliego de condiciones necesario para que la UAX pueda alquilar los 15.000 metros cuadrados de la entreplanta de la zona comercial del palacio de Congresos por 20 años y un alquiler mínimo de 260.000 euros anuales.

Si se cumplen los plazos, el contrato para ceder la planta se firmaría antes de terminar este año. A partir de ahí comenzarán las obras de adecuación para iniciar las labores docentes para el curso 2026-27, según las previsiones del regidor ovetense.

Alquiler

El precio del alquiler se ha fijado a partir del informe de valoración elaborado por la arquitecta jefa de Planeamiento en junio de 2024, que establece un valor para los inmuebles de la planta de 4,33 millones de euros. La normativa obliga a fijar una renta mínima equivalente al seis por ciento de ese valor, lo que sitúa el canon de partida en 260.000 euros.

El alcalde defendió la gestión realizada por el equipo de gobierno, que compró los tres pisos subterráneos del Calatrava a la empresa Stoneweg por 4,8 millones.

Por otro lado, confirmó la construcción de un centro social integrado en la zona, como reclama IU-Convocatoria por Oviedo para apoyar los presupuestos municipales de 2026. «Sí, por supuesto, se construirá un centro social que está previsto desde el principio», concluyó el primer edil.