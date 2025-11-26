El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una vista del acceso principal a la antigua zona comercial del Palacio de Calatrava, donde se alojará la Universidad Alfonso X. Alex Piña

La Universidad Alfonso X iniciará las clases en el Calatrava en octubre de 2026, avanza el alcalde de Oviedo

«Es una oportunidad histórica» que va a convertir la galería «en un pulmón importante de empleo para Oviedo», asegura Alfredo Canteli

R. Francés

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:42

La actividad universitaria en la planta -3 de la zona comercial del Palacio de Calatrava de Oviedo comenzará en el mes de octubre de ... 2026 tras las obras de remodelación del espacio por parte de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). «Las obras van a ser todo el año, pero que una de las zonas se prepare para que en octubre del año que viene haya alumnos en el Calatrava, en la universidad». Así lo expresó este martes el alcalde, Alfredo Canteli. No confirmó la apertura completa del nuevo complejo universitario, pero sí de una parte, lo que será el pistoletazo de salida al ambicioso proyecto municipal de darle salida a la fallida galería del Calatrava, que desde hace años duerme el sueño de los justos tras el cierre en marzo de 2019 y que ahora parece reverdecer con la llegada de la Universidad Alfonso X el Sabio con dos grados de ciencias médicas y la escuela MIR. En total, serán cerca de 5.000 alumnos, lo que supondrá un importante espaldarazo económico para la ciudad, en general, y especialmente para el barrio El Cristo-Buenavista, que comenzó a marchitarse ante la falta de actividad hace más de una década.

