La Universidad Alfonso X tiene dos años de plazo para solicitar el inicio de la actividad en Oviedo

El Boletín Oficial del Principado de Asturias publica el decreto por el que el Principado autoriza –como ya aprobó el Consejo de Gobierno– la adscripción ... de un centro universitario privado de la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo. El documento desgrana los pasos a seguir para que la universidad lleve a cabo su plan de implantar en la galería del Calatrava los grados de Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia y los masters de Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health.

Un ambicioso proyecto que supondrá el traslado al antiguo Modoo de la academia MIR Asturias, ubicada en el Seminario, y, como informó este diario, supone también la garantía de que esta importante escuela permanezca en Oviedo.

Según recoge el decreto publicado en el BOPA, con carácter previo a las implantación de las mencionadas titulaciones, será necesario que el Consejo de Universidades de los correspondientes planes de estudio resuelva de forma favorable.

La Universidad Alfonso X será la encargada de solicitar a la dirección general correspondiente la autorización del inicio de la actividad. Para ello tiene un plazo desde dos años que ha comenzado a correr con la publicación del decreto en el BOPA. De no presentar la solicitud en el plazo mencionado o en caso de incumplimiento de algunos de los requisitos, la autorización para la adscripción del centro en Oviedo quedará revocada.

La planta menos tres de la galería del Calatrava será su sede. Y el comienzo de la actividad docente podrá ser realidad «siempre que se acredite la finalización de las obras del inmueble». Y la Alfonso X «deberá garantizar que las instalaciones destinadas a la impartición de la docencia y al desarrollo de actividades de investigación «sean adecuadas para el uso universitario y suficientes para el número de estudiantes» previstos, que, a priori, serán cuatro mil.