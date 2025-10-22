El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Calatrava, en cuya planta menos tres de la galería comercial se asentará la Universidad Alfonso X. Mario Rojas

La Universidad Alfonso X tiene dos años de plazo para solicitar el inicio de la actividad en Oviedo

Tendrá la sede en la planta menos tres del Calatrava y deberá garantizar que las instalaciones son «adecuadas» para la docencia

P. A.

Oviedo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:48

El Boletín Oficial del Principado de Asturias publica el decreto por el que el Principado autoriza –como ya aprobó el Consejo de Gobierno– la adscripción ... de un centro universitario privado de la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo. El documento desgrana los pasos a seguir para que la universidad lleve a cabo su plan de implantar en la galería del Calatrava los grados de Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia y los masters de Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health.

