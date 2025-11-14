El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Escuela de Minas, en obras para la retirada de amianto y mejora de la eficiencia energética. A. Piña

La Universidad de Oviedo mantiene su plan de trasladar la facultad de Ciencias a El Cristo

Responde así al alcalde, Alfredo Canteli, que sostuvo que «parece ser que sí admitiría» llevar los estudios a Minas

Susana Neira
Rafael Francés

Susana Neira y Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:58

El alcalde, Alfredo Canteli, abrió por un momento este viernes, durante un acto por la fiesta del comercio local, la puerta al traslado de la ... facultad de Ciencias a la antigua Escuela de Minas para agilizar la reagrupación de sedes judiciales en Llamaquique. Aunque admitió que no había hablado con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, afirmó que «parecer ser que sí admitiría el traslado». Una solución que en su día, recordó Canteli, ya había propuesto él y que fue respaldada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro. Una alternativa que volvió a defender: «Es el momento de dejarse de hacer despachos y solucionar problemas», sostuvo. De hecho, afirmó que «cuando el rector nos quita, mal quitada, Minas, dijo que era para llevar allí Ciencias».

