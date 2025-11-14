La Universidad de Oviedo mantiene su plan de trasladar la facultad de Ciencias a El Cristo Responde así al alcalde, Alfredo Canteli, que sostuvo que «parece ser que sí admitiría» llevar los estudios a Minas

La Escuela de Minas, en obras para la retirada de amianto y mejora de la eficiencia energética.

El alcalde, Alfredo Canteli, abrió por un momento este viernes, durante un acto por la fiesta del comercio local, la puerta al traslado de la ... facultad de Ciencias a la antigua Escuela de Minas para agilizar la reagrupación de sedes judiciales en Llamaquique. Aunque admitió que no había hablado con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, afirmó que «parecer ser que sí admitiría el traslado». Una solución que en su día, recordó Canteli, ya había propuesto él y que fue respaldada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro. Una alternativa que volvió a defender: «Es el momento de dejarse de hacer despachos y solucionar problemas», sostuvo. De hecho, afirmó que «cuando el rector nos quita, mal quitada, Minas, dijo que era para llevar allí Ciencias».

Sin embargo, fuentes de la Universidad de Oviedo aclararon poco después que «el plan continúa siendo el mismo: trasladar Ciencias a El Cristo cuando esté y destinar el edificio de Minas a un pabellón de gobierno», reagrupando diferentes servicios universitarios ahora repartidos por la ciudad en la calle Independencia. Además de hablar de este asunto, el regidor criticó los continuos retrasos en el desarrollo de El Cristo. «Es preocupante porque los edificios está cayendo; están semidestruidos. Los okupas marcharon con todo». En cuanto a los derribos, recordó que el Gobierno regional había adjudicado el contrato por 4,3 millones de euros y ahora están paralizados, tras detectarse daños estructurales en Los Hongos y por el funcionamiento del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. «Estamos espera, espera, espera», repitió el primer edil, que sí defendió la colaboración del Ayuntamiento. «Cuando el Principado nos pide algo actuamos con rapidez», contrapuso.

