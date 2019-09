Los universitarios ya copan cerca del 40% de las viviendas de alquiler en Oviedo El Milán congrega una buena parte de las viviendas en alquiler destinadas a los estudiantes. / FOTOS: PABLO LORENZANA El Milán y El Cristo son las zonas más demandadas por estos inquilinos, que registran menos impagos CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 2 septiembre 2019, 01:37

Entrar en un buscador de internet y teclear 'pisos de alquiler para estudiantes' ofrece al usuario una cifra nada desdeñable: 239 viviendas solo para este colectivo, 311 si se mira por habitaciones. Los universitarios se han convertido en el comodín de las agencias inmobiliarias, también de los propietarios de los pisos, que los consideran un inquilino «seguro».

Lo explica Manuel Rodríguez, administrador de la Asociación de Inmobiliarias de Oviedo (Asiovi): «Los estudiantes son los clientes que más demandan vivienda en alquiler y compartida, representan entre el 35 y el 40% de los inquilinos». Lo bueno de este perfil, indica, es que hay menos impago, algo muy rentable para el propietario. Cumplen a la hora de pagar mensualmente la renta porque responden los progenitores.

Lo sabe bien Karina Bermúdez, que regenta una inmobiliaria familiar en la calle Fuertes Acevedo. Un negocio que lleva veintitrés años facilitando alquileres, compras y ventas. «El 70% de los alquileres que ofertamos son para estudiantes». A su favor puntúa que el campus universitario de El Cristo está colindante a su negocio. Los estudiantes se han convertido en su particular nicho de mercado. «Nosotros nos movemos por Fuertes Acevedo, El Cristo y la zona del Calatrava». Comparte, además, la misma opinión que el responsable de la Asociación de Inmobiliarias de Oviedo de que «hay muchos propietarios que solo quieren estudiantes». «Cuentan con una ventaja: durante diez meses tienen el piso alquilado y durante el verano libre para poder acceder y comprobar su estado. No ocurre lo mismo con un inquilino al uso, donde el propietario no sabe cuándo ni en qué modo la va a dejar», alega. Otro argumento de peso es el papel de los padres. «Está claro que ningún padre deja de pagar una casa a su hijo», justifica Bermúdez.

Desde la Asociación de Inmobiliarias de Oviedo explican que este año «se ha recuperado algo» el parque de alquiler en el municipio. «Hay más oferta que el año pasado pero la dicotomía con la demanda va bastante a la par», indica Rodríguez. «Menos mal que Oviedo tiene las facultades para poder alquilar a los estudiantes», agradece. «Gracias a que tenemos a los universitarios, porque desde que desapareció de la zona el viejo hospital esto ha quedado desangelado. El viejo HUCA era el pulmón del barrio», abunda Bermúdez. Un alivio para las inmobiliarias, que esperan como agua de mayo a los universitarios. «En mi caso tengo cuarenta pisos listos ya para alquilar a estudiantes», detalla la gerente de la inmobiliaria.

Círculo completo

Alquilar un piso a universitarios o a jóvenes que vienen a Oviedo a completar su formación, o incluso a estudiantes del Conservatorio Superior de Música, se está convirtiendo en un negocio. «Hay gente que hace de esto una inversión. Compran un piso antiguo, lo reforman y luego lo alquilan a estudiantes como un valor seguro», explica Bermúdez.

El ejemplo práctico lo tiene nada más salir del local: «Nosotros vendemos pisos baratos en esta calle, Fuertes Acevedo, porque desde que no está el hospital ha perdido valor. Los dueños de la vivienda nos la dan para que la pongamos en alquiler y a nosotros nos llegan estudiantes interesados en alquilar ese piso. Cuando se van el boca a boca hace que lleguen más, por lo que se convierte en un beneficio para todos: para el propietario, para el estudiante y para la inmobiliaria».

Siguiendo esa estela, en Oviedo se ha visto cómo aumenta el número de alquileres para estudiantes en zonas que, curiosamente, no están tan próximas a los campus universitarios de El Cristo y El Milán. «Se alquila mucho en la zona de San Lázaro, El Campillín y el centro. Puede parecer una paradoja pero muchos padres prefieren que sus hijos residan en zonas más céntricas que en los campus. Se sienten más seguros, ya que las zonas universitarias los fines de semana suelen estar más vacías que los barrios del centro», explica Rodríguez.

La media del precio del alquiler de un piso para estudiantes se sitúa entre los 450 y 600 euros, dependiendo del número de habitaciones. «Le sale más económico alquilar un piso compartido entre varios que solo una habitación», explica el administrador de la Asociación de Inmobiliarias de Oviedo.

Carmen Delgado es propietaria de un piso en la calle Padre Suárez y lleva alquilándolo desde hace doce años. Una mala experiencia con unos inquilinos hizo que sus exigencias a la hora de rentar la vivienda se centrasen en un único modelo de residente, los estudiantes. «Tengo un piso de tres habitaciones que alquilo a estudiantes que vienen a Oviedo a hacer el MIR. Si tuviese que recomendar a un inquilino perfecto, serían estos jóvenes», ejemplifica. «Nunca he tenido problemas con ellos. Pagan religiosamente y me dejan la vivienda casi como yo se la entrego a ellos», pondera.

El miedo de los propietarios de los pisos pasa por no cobrar el alquiler, en el mejor de los casos, o por encontrarse con todo destrozado. «El dueño está desprotegido y se debería crear un juzgado especializado en alquileres como se hizo con las cláusulas suelo», defienden desde Asiovi.