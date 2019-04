Urbanismo afirma que el diseño incluye el desvío del colector Sur Una vista del Bulevar de Santullano. / M. ROJAS Ciudadanos acusa al gobierno local de haber perdido el tiempo y engañado a los vecinos con sus promesas sobre las obras de Santullano G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 17 abril 2019, 04:09

El concejal de Urbanismo lanzó mensajes rotundos y prometió certezas, pero no habrá obras este mandato. Antes de cualquier actuación, para poder eliminar el puente de Ángel Cañedo y construir una glorieta a la altura de la calle Dobra es necesario desviar el colector Sur. Aseguró, eso sí, que los redactores han incluido un proyecto completo de ejecución para desplazar la conducción en el apartado de mejoras. «No solo han cumplido lo que se les pedía en el contrato, sino que han ofrecido a mayores otras cuestiones», aseguró el edil. Lo malo es que aunque exista el proyecto, no hay partida en el presupuesto para su ejecución y tampoco está incluida entre las actuaciones a financiar con los fondos europeos Edusi. Del Páramo admitió que el Ayuntamiento no incluyó la existencia de la conducción de saneamiento entre la documentación que se ofreció a los redactores, por eso, dijo, está incluido en el apartado de «mejoras». Una mejora que abra que hacer -redactar y aprobar los pliegos, financiar las obras, licitarlas, contratarlas y ejecutarlas- antes de poder poner en marcha las obras del Bulevar de Santullano.

Lo de desviar el colector Sur no es una menudencia. Hacer agujeros en un suelo tan malo como el situado entre Ventanielles y la iglesia prerrománica no es sencillo y más si hay que mover un colector que mide lo que una portería de fútbol a lo largo de 400 metros. Los geólogos ya han advertido de los riesgos y pedido estudios complementarios.

Al hilo de Bulevar, el Grupo Municipal de Ciudadanos recordó ayer que «desde que conocimos el proyecto que triplicaba el presupuesto máximo permitido y que transformaba los 18 millones en 51 advertimos de que era inviable y había que modificarlo, pero el tripartito no hizo ni caso. Es más, nos acusó de poner palos en las ruedas al proyecto y el tiempo ha acabado dándonos la razón», señaló su portavoz, Luis Pacho. «El tripartito con el alcalde a la cabeza son los responsables de haber perdido un tiempo precioso con la obra del Bulevar, y de haber mareado a la gente y engañado a los vecinos». Pacho insistió en que su formación defiende la necesidad de la actuación, pero «con sensatez y cumpliendo la ley. Siempre hemos alabado la iniciativa ciudadana que gestó esta idea y siempre defendimos un proyecto para unir esos barrios sostenible, que protegiese el monumento prerrománico, que redujese la contaminación y no supusiese más problemas de tráfico».