Urbanismo ajusta a 30 millones el proyecto del Bulevar tras apartar la glorieta del HUCA La entrada a Oviedo, por Santullano, para la que la UTE 'Bosque y Valle' ha diseñado un gran bulevar, con lago incluido. / ALEX PIÑA Deja también fuera del diseño el desvío del colector y algunas «mejoras» en el entorno del Palacio de Deportes GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Jueves, 18 octubre 2018, 02:40

La comisión de Urbanismo se reunirá esta mañana. Lo hará en sesión extraordinaria, pedida por Ciudadanos, para que los redactores del proyecto del Bulevar de Santullano, la UTE 'Bosque y Valle', aclaren las dudas de la oposición sobre su viabilidad y su coste, 51 millones de euros largos. Ya no vale. Urbanismo ha logrado ajustar el presupuesto a unos 30 millones de euros y devolverá el documento a los redactores para que lo trasladen al proyecto. La mayor parte del ahorro, en realidad, no es tal. Se logra dejando fuera del encargo el tramo comprendido entre Rubín y la glorieta pactada con el Principado, que debía sustituir a los actuales enlaces del Hospital de La Cadellada, al entender que la solución -una rotonda elevada- no estaba incluida en el encargo que se hizo a los ganadores del concurso de ideas.

Un argumento parecido sirve también para no tomar en consideración el desvió del colector Sur, una obra imprescindible para desarrollar el Bulevar, que inexplicablemente no figuraba entre la documentación que el Ayuntamiento facilitó a los aspirantes al concurso, que empezaron su trabajo sin estudios de tráfico, topográficos ni inventario de parcelas.

Dejar fuera del diseño la glorieta y el colector supone recudir el presupuesto de la actuación en unos 10 millones de euros.

Del resto del ajuste se encargan la decisión de revisar los precios unitarios de obra, para la que los arquitectos habían tomado como referencia los de Madrid, más altos que los de Asturias, y la renuncia «a algunas mejoras» y ampliaciones del área de actuación en el entorno del Palacio de los Deportes, explicaron fuentes municipales.

Lo malo es que el ajuste anunciado se parece un poco a hacer trampas al solitario. Según las bases del concurso de ideas, el proyecto «para la ejecución de las obras» debía tener «un presupuesto máximo de 18 millones de euros y un plazo de seis años». El diseño de 'Bosque y Valle' se fue hasta los 51,2 millones, casi un 300% más. Solo si se acepta discutir si las bases del concurso de ideas hablaban de presupuesto de ejecución material o de ejecución por contrata -en el segundo, que es el de licitación, se incluye el beneficio de la contratista (6%), sus gastos generales (13%) y el IVA (21%- los números se aproximan. Tras el ajuste, el presupuesto de ejecución material ronda los 20 millones, pero 30 teniendo en cuenta si es el presupuesto de licitación o por contrata.

Colector y glorieta

Dejar la glorieta fuera, puede colar, pero, tal vez no limitar el proyecto al tramo hasta Rubín, ya que las bases del concurso hablaban de la reordenación de los espacios desde la glorieta de la Cruz Roja hasta las inmediaciones del Colegio Maestro Jaime Borrás de Guillén Lafuerza, unos centenares de metros más allá.

El ajuste, en realidad, pretende solucionar el problema administrativo causado por la desviación sobre el presupuesto estimado y que abocaba a una resolución del contrato con la UTE 'Bosque y Valle' y, más que presumiblemente, a un largo contencioso después. El ajuste lo hace acudiendo a usar las cifras de ejecución material, en lugar de las de ejecución por contrata, y dejando fuera la glorieta o el colector, pero el problema sigue siendo el mismo: si los técnicos de Contratación e Intervención considerarán correctamente cumplido el encargo. La brecha se ha reducido, pero está lejos de cerrarse -30 millones siguen siendo más que 18- y, además, el estudio falló en algunas fechas de entrega.

Si la glorieta elevada no estaba prevista y suponía siete millones de euros, nadie aclara cuánto costaba la misma rotonda ejecutada a nivel como proponían y aún defienden los redactores. Peor, si los redactores excluyen el desvío del colector Sur, las obras serán inviables. Para el entorno de la calle Río Dobra, el diseño proponía demoler el puente de Ángel Cañedo, reducir las diferencias de cota entre los dos márgenes y hacer una glorieta a nivel y eso solo se puede hacer desviando el colector de saneamiento antes. Al proyecto del Bulevar aún le faltan meses de maduración.