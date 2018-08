Urbanismo debate hoy mejoras para Buenavista y El Palais El PP llevará ruegos sobre el abandono en Casielles y parte del Naranco y una propuesta sobre el plumero de la Pampa D. L. OVIEDO. Jueves, 30 agosto 2018, 02:26

La Comisión Plenaria de Urbanismo tendrá hoy que discutir diversas iniciativas de la oposición para arreglar caminos en las zonas rurales y realizar reparaciones en los entornos de Buenavista y El Palais. Así, Ciudadanos presenta para este último barrio una propuesta de mejora, «recabada de los vecinos», con catorce apartados. En síntesis, solicitan barandillas en la calle Doctor Juan Manuel Sánchez Ocaña, un parque infantil frente a las viviendas sociales, más equipamientos en el espacio verde actual, arreglos en obras o en el muro de contención, derribos de casas abandonadas en mal estado y que se empleen los bajos municipales sin uso.

Los naranjas también ruegan al alcalde actuaciones en Buenavista, «que tras el traslado del hospital sufre un gran olvido y abandono por parte del Ayuntamiento». Llaman la atención sobre el deterioro del pavimento en torno a la plaza de toros, la rotura de las valles del parque del Oeste y el «estado ruinoso» de sus fuentes, sin agua, o la presencia de jabalíes en la calle que lleva el nombre de este suido, entre otras cuestiones.

Por su parte, el Partido Popular denuncia la condiciones defectuosas del camino hormigonado al Caserío Piqueros (entre Lampaya y Loriana), en el monte Naranco. El concejal José Ramón Pando asegura que «el pasado mes de septiembre, los técnicos municipales que lo visitaron indicaron que se iba a acometer su arreglo, pero lo cierto es que no se ejecutó. Incluso la concejala Ana Rivas se disculpó». Pero a Pando no le valen estas disculpas, y le realizará la siguiente pregunta: «¿No le parece a la concejala un verdadero descaro afirmar que tienen que pagar el Calatrava para disculparse por no haber procedido al arreglo y asfaltado del camino, cuando todos los de los alrededores se encuentran en aceptable estado?».

Además, el edil popular Fernando Fernández-Ladreda solicitará que se realicen labores de mantenimiento en los aparatos de gerontogimnasia en el parque de Invierno, que se repare un grifo en el parque de Tampa y que se desbroce y se limpie la vegetación en Casielles.

En la comisión también se tratará una propuesta de los populares para erradicar el plumero de la Pampa y el cambio de uso del colegio Loyola para albergar el futuro centro deportivo proyectado.

Hoy también habrá Comisión de Economía, en la que Ciudadanos forzará una votación sobre la personación -sin formalizar- municipal en el 'caso Enredadera'. La oposición también pedirá explicaciones sobre la aún cerrada oficina del Escorialín.