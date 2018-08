Urbanismo deniega las licencias para las plantas de asfalto y hormigón de Priorio Reunión de los vecinos con Ignacio Fernández del Páramo. / MARIO ROJAS La plataforma de afectados se muestra «muy satisfecha» por la decisión municipal, pero anuncia que seguirán adelante con su lucha G. D. -R./R. A. OVIEDO. Sábado, 25 agosto 2018, 02:36

La sección de Licencias ha vuelto a denegar, rechazando el recurso de la empresa, el permiso para la planta de asfaltos, que pretende construir Canteras Cárcaba para construir en los terrenos de la explotación Peñas de Arriba-Peñas de Abajo, entre Priorio y Piedramuelle. En paralelo, los técnicos suspenden también la tramitación de la autorización municipal para una planta de hormigones en la misma ubicación y con idéntico promotor del proyecto.

Los técnicos lo hacen por razones distintas en cada caso. La licencia de la instalación de fabricación de cementos, sostienen, no puede seguir su tramitación en tanto no tiene aún la preceptiva autorización ambiental, cuyo trámite sigue en el Principado. En el caso de la de asfaltos, la negativa es rotunda. Licencias entiende que el plan de Canteras solo autoriza usos vinculados a «la primera transformación» del mineral extraído y la fabricación de aglomerado, no lo es y por tanto no es un uso autorizable de acuerdo con el PGOU. Cárcaba alegó que «la primera transformación» debía entenderse «en un sentido amplio», pero los técnicos responden que el artículo que limita los usos a «la primera transformación» lleva en vigor e inalterado desde 1986, también que si la explotación minera ha concluido -como es el caso- pasa a ser suelo no urbanizable de interés, «donde el uso industrial» es «incompatible».

Esta noticia fue comunicada por el propio edil de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, a los integrantes de la plataforma contra las plantas de asfalto y hormigón por un Oviedo saludable en una reunión que tuvo lugar en la tarde de ayer en el balneario de Las Caldas. En el encuentro les comentó los motivos de esta decisión y los vecinos se mostraron «muy contentos y satisfechos». Dicen que su lucha ha servido para conseguir esta victoria y añaden que los planes de al empresa «no eran posibles». «Priorio no es un polígono, es un núcleo rural y el proyecto no tenía sentido», apuntó ayer la miembro de esta organización Paula Suárez.

Este paso adelante, no obstante, no les hará decaer. Señalan que estarán atentos a si Canteras Cárcaba lleva esta resolución al contencioso y seguirán adelante contra el recurso que interpusieron contra el gobierno regional. «Esta decisión ha supuesto un empujón muy importante pero vamos a seguir porque hemos llevado a los juzgados al gobierno regional», apuntó ayer dicha representante.