Urbanismo derribará la nave quemada en Ciudad Naranco Ejecutará de forma subsidiaria la medida, valorada en 114.300 euros, ante la imposibilidad de localizar al propietario J. C. A. OVIEDO. Viernes, 8 marzo 2019, 02:48

La nave incendiada este miércoles en Ciudad Naranco tiene los días contados. El pasado diciembre, el Ayuntamiento de Oviedo dictó una orden de derribo que no ha sido cumplida por la propiedad. La Concejalía de Urbanismo acometerá los trabajos de forma subsidiaria con una factura para el dueño de 114.312 euros.

Todo, porque hace una semana la sección responsable dio la orden de notificar al propietario la situación a través del BOE, una vez que el plazo de alegaciones finalizó en enero y, a mayores, porque según indican fuentes municipales, «está en situación de búsqueda por la Policía para ser notificado de la obligación del derribo para que ejecute la orden». Si no lo encuentran, Urbanismo comenzará los trabajos.

En el informe de los técnicos para proceder al derribo figuran varias deficiencias en la parcela. Al estado de abandono se le unen «continuas entradas al interior del inmueble por terceras personas», «desprendimientos de revestimientos de fachada» y la «presencia de basura en el interior de la parcela».

El estudio se realizó mediante inspección ocular y, sin mayores pruebas, los técnicos no descartaron «la existencia de más daños no apreciables a simple vista». El de esta semana no es el único incendio que ha sufrido la vivienda aneja a la nave en los últimos años.