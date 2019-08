Urbanismo dice ahora que estudiará aprovechar parte del proyecto del Bulevar La entrada por el Bulevar de Santullano. / MARIO ROJAS «La nueva Corporación tiene la misma legitimidad que la anterior para cambiar el diseño» para Santullano, dice Cuesta J. C. A. OVIEDO. Viernes, 9 agosto 2019, 00:57

El concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, pisa el pantanoso suelo de Ventanielles con cautela. Ayer, a preguntas de los medios y frente a la decidida apuesta pública del alcalde, Alfredo Canteli, por «semisoterrar» la autopista frente a San Julián de Los Prados, midió sus palabras acerca del estado de recepción del proyecto que la UTE Bosque y Valle entregó el pasado abril. «Del Bulevar se ha hablado mucho más de lo que resultaría prudente», respondió el edil afirmando que el expediente «está sobre la mesa de la concejalía».

«Tenemos, y lo dije de una manera reiterada, que estudiarlo con detenimiento y seriedad para comprobar si efectivamente ese proyecto que se presenta cumple o no con el encargo», añadió a continuación. Sentencia que choca con las declaraciones públicas tanto del regidor como las del concejal de Economía, Javier Cuesta, que, en reiteradas ocasiones, la última en el pasado Pleno, dieron carpetazo al diseño de los arquitectos Eslava y Tejada porque, según Canteli, «en absoluto protegía el Prerrománico» y el proyecto «no cumple con los informes municipales».

El único informe conocido acerca del proyecto en vigor, es el de la sección de Planeamiento, emitido por el responsable del contrato que, en líneas generales, avala, tras el recorte de 51 a 18 millones de euros, la tesis de que «cumple con la idea ganadora» del concurso. En cuanto a este particular, también se previno Cuesta. «Otra cuestión importante será definir si ese proyecto se va a lleva a cabo, que nosotros pensamos que no, o si hay alguna parte que resulta o no aprovechable», afirmó rebajando la tensión y las voces críticas de la oposición que advierten de que, si el diseño cumple con lo exigido en los pliegos y se rescinde el contrato con la UTE, el Consistorio puede verse arrastrado a un pleito por más de los 600.000 euros de la asistencia técnica. Cuesta pidió margen para trabajar: «Con la misma legitimidad con la que la anterior Corporación planea y define, creo que la nueva la tiene exactamente igual para que si podemos modificar el proyecto».