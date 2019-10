Urbanismo quiere incluir la ordenación de El Cristo y La Vega en la revisión del Plan General de Oviedo El área del plan del Cristo-Buenavista abarca la antigua ciudad hospitalaria, más el cuartel de Buenavista y la plaza de toros, más de 322.000 metros. / M. ROJAS Nacho Cuesta aboga por reconducir el documento de prioridades para mantener los aparcamientos en el centro y la Ronda Norte GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Miércoles, 16 octubre 2019, 01:39

Lo común es lo contrario de lo extraordinario; lo general, de lo especial. Sin embargo, la concejalía de Urbanismo pretende dar un giro a la revisión del Plan General, cuyo documento de prioridades dejó sin aprobar el anterior equipo de gobierno, para regular los usos de El Cristo y La Vega desde el propio documento de ordenación.

El anuncio es extraño. La norma en vigor prevé el desarrollo de estas dos áreas mediante sendos planes especiales, precisamente por su importancia estratégica para el futuro de la ciudad y para evitar cosas como verse constreñidas por la normativa aplicable al resto de los suelos urbanos. Con la regulación del Plan General, por ejemplo, al edificio de Silicosis, que se quiere reconvertir como residencia de mayores, le sobran varias plantas: quedaría fuera de ordenación.

Tras mantener una reunión con el equipo de la UTE PGO Oviedo, contratada para la revisión del ordenamiento, la concejalía de Urbanismo emitió un comunicado en el que asegura que aprovechará el trabajo realizado y «aprobará el actual documento de prioridades por ser absolutamente neutro», pero que deben «modificarse las directrices» para que el PGOU «contemple áreas de oportunidad imprescindibles para la ciudad como La Vega y El Cristo» y para incluir la Ronda Norte.

El concejal de Urbanismo señala, en la nota, que plantea modificaciones «en las directrices introducidas por el tripartito en el procedimiento de revisión del PGOU», que también aprobó el Grupo Municipal de Ciudadanos el pasado mandato y de las que ahora quiere dar marcha atrás. Cuesta explicó el giro porque «en tres años el anterior equipo de gobierno no hizo nada por avanzar en la revisión del Plan General».

De esas directrices nació el actual documento de prioridades. Cuesta reiteró su confianza en el equipo redactor y sostuvo que queda «absolutamente descartado» cualquier cambio de contrato «o la no utilización del trabajo ya realizado a lo largo de este mandato por el equipo de García Oviedo y Rañada». Defendió que el actual y aún no aprobado documento de prioridades «es lo suficientemente neutro» como para permitir los cambios que pretende el nuevo equipo de gobierno y sostuvo que «el trabajo realizado por el equipo redactor es excelente y que hay que aprovecharlo sin perjuicio de introducir cambios necesarios para que la definición del modelo de ciudad que queremos se ajuste a las preferencias del nuevo gobierno».

Cambios imprescindibles

Cuesta consideró «inconcebible una revisión del Plan General que no tenga en cuenta los terrenos de La Vega o del antiguo HUCA en El Cristo», pero no aclaró para qué quiere incluir su ordenación en la normativa común al resto de suelos urbanos. Fuentes de la concejalía insistieron en que para La Vega «consideramos que siempre tendrá que ir contemplado su desarrollo en el Plan General» y también en reiniciar la de El Cristo. «Hay un plan especial en el que no se ha avanzado nada en los últimos años», señalaron, «ahora hay un nuevo gobierno en el Principado y un nuevo gobierno en Oviedo que tiene mucho que decir en ese planteamiento».

El documento de prioridades del plan especial para El Cristo-Buenavista fue aprobado de forma inicial en mayo y prevé duplicar la edificabilidad actual para financiar la recuperación de los terrenos y edificios, como la plaza de toros, y promover 600 nuevas viviendas. El Ayuntamiento, según un convenio aprobado en 2011, dejó sus competencias en la ordenación de los terrenos en manos del Principado, como promotor, e incluso renunció a su 10% de aprovechamientos.

El otro cambio prioritario para Cuesta es incluir en el documento la futura Ronda Norte, teniendo en cuenta el estudio de alternativas que ha presentado Fomento. El documento de prioridades dejaba la puerta abierta a lo que decidiese el Ministerio, pero definía como alternativas dos viales hacia La Pixarra y la AS-II

Cuesta, además, quiere dar marcha atrás en la intención que «tenía el tripartito de eliminar aparcamientos muy utilizados del centro de la ciudad, como el de La Escandalera, o la implantación de aparcamientos disuasorios ubicados a kilómetros del centro, que solo conseguirían espantar visitantes, en opinión del actual equipo de gobierno».

«Consensuado»

El concejal de Urbanismo, después de romper el consenso que alcanzó su grupo con el gobierno el pasado mandato, apostó por uno nuevo, por «consensuar con todos los grupos municipales» la nueva revisión del plan. Para ello, anunció que se creará una comisión de seguimiento del PGOU en la que estén representados todos los partidos que componen la Corporación municipal y una oficina técnica con un arquitecto, un ingeniero de caminos y un abogado que se encargará de coordinar e impulsar los trabajos.