La urbanización de la calle Belarmino Cabal arrancará en dos semanas

J. C. A. OVIEDO. Miércoles, 1 de julio 2020, 01:35 Comenta Compartir

El área de Infraestructuras dio luz verde ayer a una de las obras más demandadas por los vecinos de la Ciudad Naranco: la urbanización de la calle Belarmino Cabal. Presupuestada en 48.000 euros, tendrá un plazo de ejecución de mes y medio. Alvargonzález Contratas, la empresa adjudicataria, comenzará la actuación en el plazo de dos semanas.

Con el Plan Especial Nuevo Ciudad Naranco allá por mediados de los dos mil, la calle Belarmino Cabal se urbanizó hasta la mitad. Las empresas propietarias de las unidades de gestión que quedaron sin desarrollar no se responsabilizaron de finalizar el tramo de calle hasta el parque Papa Juan Pablo II. Ello, a pesar de la presión vecinal que miró al Ayuntamiento como responsable de mal estado de lo que hoy es prácticamente un camino de baches y maleza.

Además de colocar el nuevo pavimento, se construirá una rampa para favorecer el acceso peatonal a la calle Quevedo de manera segura y accesible, y se colocarán luminarias en dicho tramo, muy utilizado por los vecinos para no dar rodeos.

Adecentar el pavimento de la calle será temporal. Provisional hasta que, en el medio o largo plazo, las citadas unidades de gestión se desarrollen y se pueda abrir el vial completo con doble sentido para la marcha hasta la calle Torrecerredo. Para ello, la actuación contempla también el cierre de la calle Acisclo Muñiz Vigo.

Ayer por la tarde, el concejal responsable de Infraestructuras, Nacho Cuesta, y el de Distritos, Luis Pacho, se reunieron con vecinos de Ciudad Naranco para explicar la actuación y escuchar propuestas.

Cuesta se felicitó. «Estamos de enhorabuena en este barrio porque hemos conseguido desbloquear una reivindicación histórica para los vecinos: arreglar la calle Belarmino Cabal de una vez por todas», sostuvo acerca de una calles que «presentaba unas condiciones pésimas desde hace años. Años que «los vecinos tuvieron que aguantar de excusas por parte del anterior gobierno para no hacer esta obra alegando que no era competencia del Ayuntamiento». «En esta concejalía estamos demostrando que con voluntad política de solucionar los problemas de los ciudadanos, y no de crearlos, se pueden hacer las cosas y Oviedo puede avanzar», indicó.

Para los representantes de las asociaciones Ciudad Naranco Existe y Activa Ciudad Naranco, Rubén Fernández y Marisa Álvarez, respectivamente, «la obra era necesaria, pero faltan cosas en el barrio: mejorar la seguridad vial, aparcamientos, adecentar parcelas, zonas infantiles...», enumeró la segunda.