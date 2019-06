La feria de La Ascensión cerró ayer con éxito de público y tiempo, aunque sin la cita ganadera. El alcalde en funciones, Wenceslao López, valoró de manera positiva el desarrollo de esta edición, repartida en diversos escenarios de la ciudad. En cuanto al borrón de no haber contado con la tradicional feria de Olloniego-Tudela, el socialista afirmó que «hay que tratar de que Oviedo la recupere» pero indicó que, en última instancia, luchar contra los tiempos, en ocasiones, «resulta un esfuerzo inútil». «Creo que a veces se le dan importancia excesiva a ciertas cosas», sostuvo.

López atendió a los medios antes de entregar los galardones a los Paisanos del Año en el Auditorio. Durante su discurso de apertura del acto reiteró lo dicho: «Hoy las vacas se venden en Amazon, no en los mercados tradicionales», sostuvo acerca de las críticas recibidas por la cancelación de la feria ganadera. «En el siglo XXI los mercados están en el mundo digital, no en los mercados tradicionales. Hay que aceptar la realidad y no dramatizar en exceso porque el mundo evoluciona», abundo. «Aquí tenemos ganaderos y agricultores que venden sus productos en ese mercado digital y hay que aceptar la realidad tal cual es».

En cuanto a las actividades que sí se han realizado, con el mercáu astur y la feria de la plaza de los Ferroviarios, se mostró satisfecho: «Las fiestas de La Ascensión son para que la gente se divierta y hemos tenido la suerte de que ha hecho buen tiempo». «Se ha organizado un recorrido muy llevadero en el que las familias tienen toda la diversidad enorme de la cultura asturiana». Se mostró contento, además, por la presencia de nuevos empresarios en la feria. «Estamos viendo jóvenes matrimonios y mujeres que retoman la economía agrícola y ganadera. Es fundamental para Asturias», sentenció.