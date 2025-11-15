Una valla reivindicativa para denunciar la falta de inversiones en la zona este La plataforma vecinal reprocha al gobierno ovetense que «no hay ni un euro» en las cuentas de 2026 para acabar con la degradación de la zona

'Bienvenidos a Oviedo, capital europea de la desigualdad 2026'. Con cierta ironía, parafraseando la candidatura a Ciudad Europa de la Cultura 2031, los vecinos de la zona este han empapelado una valla en el número 145 de la avenida de La Tenderina para denunciar que el gobierno local no ha incluido partidas en el proyecto de presupuestos para el próximo año para resolver los problemas de la zona y dar los primeros pasos para la creación del Parque del Este.

«No hay ni un euro para derruir casas, para comprar fincas, para urbanizar», expuso este sábado el portavoz del colectivo ciudadano Distrito Este, Suso Cañas, en la convocatoria con casi una veinte de residentes de la zona para reclamar que el equipo de gobierno «cumpla lo que había comprometido, que habría partidas para empezar a comprar terrenos». Sin embargo, lamentó, en las cuentas municipales para 2026 no figura ni una sola inversión para evitar que «sigamos siendo el distrito más degradado de Oviedo», lleno de viviendas abandonadas, por lo que se ha convertido en un foco de insalubridad y de okupación.

Los vecinos contrasta la falta de inversión para el barrio con lo destinado a otras zonas: «Con lo que destinaron a urbanizar la avenida de Galicia hubieran tirado todas las casas del Rayo».

Temas

Oviedo