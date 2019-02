«Me pegaron una patada en la cabeza y me mordieron» Antonio Díaz-Rubín fue uno de los agredidos por los jóvenes. / E. C. Antonio Díaz-Rubín relata cómo le atacaron en El Antiguo cuando auxiliaba a otro agredido. La Policía detiene a tres autores e identifica a un cuarto ROSALÍA AGUDÍN Miércoles, 27 febrero 2019, 03:16

Lo que menos se esperaba Antonio Díaz-Rubín cuando el domingo de madrugada trataba de auxiliar a un chico que estaba convulsionando en la plaza del Ayuntamiento es que le agrediesen a él también. Este ovetense, residente en Madrid y que trabaja en la Cruz Roja, regresaba a las 5.30 horas a su casa cuando se topó con el joven, que estaba sufriendo un «ataque de pánico». Estaba solo y se acercó para atenderle. Mientras llamaba a los servicios de emergencias, un grupo de jóvenes, de diferentes nacionalidades, le atacó. «Eran varios, me dieron una patada en la cabeza, me mordieron y me llegaron a meter los dedos en los ojos».

Tas la agresión llegó a «'llorar' sangre». «Mi cara está llena de arañazos y moratones pero estoy bien. He ido al oftalmólogo y lo que más me preocupa son el resto de heridos», comentó ayer desde Madrid, donde ya ha vuelto a trabajar. Por su parte, el joven al que intentó socorrer fue «apuñalado en el abdomen», lamentó.

Pero en la madrugada del domingo hubo más heridos. El grupo, presuntamente, había dado momentos antes una paliza a otro joven en la esquina de la calle Canóniga con la Corrada del Obispo. Ocurrió a las cuatro y media de la mañana, y en ese momento la Policía se trasladó hasta el Oviedo Antiguo. No pudo detener a los agresores porque ya habían huido e iniciaron su búsqueda. Los localizaron después de que atacaran a Díaz-Rubín y al otro chico.

Entre el presunto grupo de agresores estaba un menor de trece años

Fuentes sanitarias informaron ayer que el pronóstico de los dos heridos trasladados al centro sanitario de La Cadellada es «reservado», aunque sus lesiones no revisten gravedad. De igual forma, Díaz-Rubín fue atendido en el centro de salud de La Lila, donde le hicieron una exploración y le entregaron un parte de lesiones.

La Policía Nacional detuvo a tres de los presuntos agresores, entre los que se encuentra una chica de quince años, en la misma plaza del Ayuntamiento, y los trasladó hasta los calabozos de la calle Juan Benito Argüelles. Fuentes de la Fiscalía informaron ayer que la adolescente ha sido internada en el Centro de Menores de Sograndio, mientras que para los otros dos jóvenes el Ministerio Público solicitó su libertad provisional con la obligación de comparecer los días uno y quince de cada mes. Los agentes también identificaron a un cuarto, pero al tener trece años no se le puede imputar ningún hecho penal. Las investigaciones, tal y como apuntaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía, aún «siguen abiertas» y no se descarta que pueda haber más detenciones.

Díaz-Rubín ahora está a la espera de que se celebre el juicio, tras declarar en comisaría el domingo. «Si me tengo que desplazar a Oviedo (al juzgado) lo haré porque este grupo es peligroso».

«Campo de batalla»

Esta agresión ha colmado la paciencia de los vecinos del casco histórico. El presidente de la asociación Oviedo Redondo, Juan García, aseveró ayer que esta zona se ha convertido un «campo de batalla». «Se debe poner fin a esta situación. Hay gente que viene hasta con bates de béisbol y muchos residentes tienen miedo de volver a casa por la noche». Esta situación, según añade, no solo se limita a los fines de semana, también se produce entre semana, por lo que reclama la instalación de cámaras de seguridad. «Con ellas puedes identificar a las personas que cometan delitos y El Antiguo tiene el mayor problema social de Oviedo», remarcó. Dice que por las noches se juntan jóvenes de todas las edades para «beber alcohol» y «consumir» estupefacientes y por el día no hay actividad.

El próximo 18 de marzo se reunirán con los agentes de la Policía Nacional en Buenavista para advertirles de «falta de seguridad» que sienten. Asimismo, la presidente del Área Comercial del Oviedo Antiguo (Acoa), Sandra Sutil, pidió más vigilancia policial los días en los que hay mucha gente como por ejemplo el sábado de Carnaval o los días que hay fiestas universitarias.