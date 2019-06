Un vecino de Ventanielles cede un piso a la madre desahuciada con dos menores La familia vivía en un piso cerca del Palacio de Deportes. / H. ÁLVAREZ Belén Giménez abandonó la vivienda junto a sus hijos, dos de ellos menores, antes de que llegase la comisión judicial a efectuar el desalojo A. ARCE OVIEDO. Miércoles, 5 junio 2019, 00:45

Recogió sus cosas, hizo las maletas y abandonó junto a sus hijos, dos de ellos menores, de 11 y 16 años, la que hasta entonces había sido su casa en las inmediaciones del Palacio de los Deportes. Se fue a primera hora, ayer, porque el desahucio de la vivienda de alquiler por impago de la renta estaba previsto para las 10.45 de la mañana y «no quería que se la llevase de allí la Policía». Belén Giménez, la madre de la familia de cinco miembros, se había manifestado el pasado viernes frente a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado para pedir una solución. Finalmente desalojó por sus medios el piso.

No obstante, sus súplicas fueron finalmente atendidas, pero por un vecino del barrio de Ventanielles que puso a disposición de la familia, «casi en el último momento y tras haber visto el caso en la prensa», una vivienda de forma temporal «durante la época estival», ya que está en la zona rural del municipio. Así lo explicó ayer, en declaraciones a este diario, la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo, Pilar Galán, que precisó que durante las dos semanas que restan para que acabe el curso escolar, la familia vivirá en pisos de miembros de la plataforma para evitar que los menores estén lejos de las aulas.

Cuando los miembros de la comisión judicial encargados de efectuar la tarea llegaron al inmueble, ya no había rastro de la familia. Los miembros de la PAH tampoco se manifestaron ante la vivienda al tratarse de una propiedad de «un particular y no de un banco o una gran inmobiliaria», aclaró Galán. Las llaves de la casa las tenía un vecino. No hicieron el menor ruido al irse.

Según la PAH, los «únicos» ingresos de la familia ascienden a 750,49 euros al mes, «correspondientes al Salario Social Básico y a otras prestaciones sociales menores que apenas les permiten hacer frente a los gastos básicos de alimentación. Y Giménez y a sus hijos les siguen dando con la puerta en las narices cuando llaman por teléfono en busca de un nuevo piso de alquiler». Porque, como ella misma expresó, «ya me he puesto en contacto con más de veinte propietarios, pero en cuanto les digo que cobro el salario social y que no tengo contrato de trabajo se acaba la conversación», lamentó.

En ese sentido, ya el viernes, la Consejería, el Ayuntamiento y Juzgados advirtieron que Giménez había «rechazado» la propuesta que se le había ofrecido desde Servicios Sociales para solucionar la situación: la búsqueda por su cuenta de una nueva vivienda en el mercado libre con una ayuda complementaria para al pago del alquiler durante varios meses.