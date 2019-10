Los vecinos alegan que la falta de estudios de tráfico invalida el proyecto de la Ronda Norte Destacan que Fomento admite que «no existe información» que justifique la construcción de la infraestructura en la falda del Naranco ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 19 octubre 2019, 02:53

«La Ronda Norte es un proyecto innecesario». Esta es la principal conclusión a la que llega la asociación Activa Ciudad Naranco en las alegaciones presentadas al estudio informativo del ministerio de Fomento sobre la alternativas para conectar la A-63 con la AS-II. En él se incluyen tres corredores de trabajo, pero la mejor solución es, según los técnicos, la falda del Naranco. Los miembros del colectivo rechazan esta infraestructura porque «no existen datos de movilidad suficientes» para justificar su elevada inversión.

En el estudio se detalla que el tráfico interno «se verá beneficiado» con la Ronda Norte, pero también se admite que «no existe información» que cuantifique la de la ciudad. El PMUS aún no cuenta no la aprobación definitiva, por lo que Fomento no ha accedido a los «resultados definitivos». Es por ello que los vecinos han utilizado los datos de tráfico de Google Maps para determinar que la Ronda Norte «no aporta ningún beneficio a la circulación desde el interior de Oviedo hacia el exterior».

Los vecinos, a cambio, proponen una serie de actuaciones en el diseño de las vías de Ciudad Naranco y sus alrededores. La calle de Quevedo tiene dos carriles. Uno de ida y otro de vuelta y los vecinos quieren que ambos se dirijan hacia Ernesto Winter Blanco. «Esta modificación encaja con los planes de ampliación de Nicolás Soria y aumentaría la capacidad de circulación de esta vía eliminando el cuello de botella».

En la segunda de las vías quieren que el trazado actual se desdoble hasta llegar a los cuatro carriles. Dos de subida y el resto de bajada: «Esta obra es idéntica a la que se va a hacer en Nicolás Soria, por lo que técnicamente es posible».

Turboglorieta

La glorieta de Luis Oliver cuenta con un diseño, según añaden, que «no se adapta al flujo diario de vehículos». Es por ello que quieren convertirla en una turboglorieta como la que hay en la plaza de la Liberación.

Para ello se tendrán que hacer obras como la construcción de «un carril de acceso directo a la AS-II desde la avenida Cantábrico». Dejan caer que se podría hacer un «tercer carril interior» y la modificación de la calle María Xosefa Canellada. También se tendrán que «repintar las marcas viales» para dirigir a los vehículos.