Los vecinos de Colloto ven con buenos ojos pagar para acceder al prau Verbena en las fiestas de Colloto del último año. / FOTOS: HUGO ÁLVAREZ La sociedad de festejos anunció ayer que en estos festejos tampoco se lanzarán fuegos artificiales para mejorar la convivencia de todos IVÁN GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 21 agosto 2019, 01:06

A Enrique Fernández, vecino de Colloto, le parece bien la nueva medida anunciada anteayer por la directiva de la Sociedad Collotense de Festejos de cobrar para acceder al prau de la fiesta de El Cristo. «Es un recinto cerrado y me parece un precio razonable», apuntaba el señor al tiempo que recordaba que «para niños y socios sigue siendo gratis». Opinión y apellido que comparte con Montse Fernández, vecina de la zona que se encontraba en la mañana de ayer paseando con su hijo pequeño y a la que tampoco le parece mala idea ese 'peaje' que propone Socofe porque «vienen grupos importantes», según precisa. «Si me dijeses que cobran 20 euros pues entendería la crítica, pero por dos euros no creo que deje de venir mucha gente. También hay que tener en cuenta que son cinco días y muchos gastos», continuó.

Desde luego, no todo el mundo piensa igual. María Pérez y Paula Ruiz, madre e hija, tienen posturas enfrentadas. Mientras a Pérez le parece correcto ya que vienen «buenos cantantes» y las considera «buenas fiestas», a su hija no le hace demasiada gracia que le cobren por ir a ver a grupos que actúan gratis en otras fiestas de prau. «A mí me parece fatal, me molesta más el gesto en sí que el dinero», expresa Ruiz antes de reconocer que ella no iría porque son «los mismos grupos que ya he visto en otras fiestas en las que no me han cobrado» y cita a Nava donde fueron a la verbena Los Berrones, grupo que aprovecha para decir que le encanta.

«Es necesario», dice Socofe

Desde la Sociedad Collotense de Festejos justifican esta medida como una manera de «amortizar los gastos». Pablo Blanco, vicepresidente de la misma, aclara que «es la única manera de seguir manteniendo el nivel de las orquestas» y añade que «la otra opción es traer grupos mediocres». También relata que es una medida que tanto él como el presidente de la asociación sopesaron hace tres años, al poco de llegar a la asociación, pero que prefierieron «'testear' la situación». Explica que el «95% de los ingresos en las fiestas provienen de la barra» y que el consumo en estos años «ha decaído bastante». Blanco dice entender la crítica porque «cualquier cambio, de primeras, suele ser mal visto», aunque espera que en unos años la gente lo vea como una manera de colaborar y recuerda el compromiso al que llegaron desde el colectivo cuando se hicieron con el cargo de estos festejos: «Nos propusimos ser referentes en Asturias».

La propia Socofe anunciaba ayer otra novedad para las fiestas de El Cristo. En este caso tiene que ver con el acuerdo para no lanzar fuegos artificiales aludiendo al «sufrimiento» que estos causan a los animales y las personas y , después de hablar con varias asociaciones, habían llegado al acuerdo para anular este tipo de prácticas y mejorar la convivencia de todos.