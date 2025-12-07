Los vecinos vuelven a la calle para recoger firmas contra el parking de El Campillín La plataforma reparte pañuelos verdes para que los residentes los cuelguen en sus ventanas como protesta contra el proyecto del gobierno local

A. A. Oviedo Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:41

Los vecinos de Oviedo agrupados en torno de la plataforma contra la construcción del nuevo aparcamiento subterráneo de El Campillín, un proyecto del equipo de gobierno local del Partido Popular, volvieron a salir a la calle este domingo para recoger firmas en contra de la obra. Con una pequeña mesa instalada muy cerca del rastro dominical, reunieron seiscientas nuevas firmas, que se sumarán a las ocho mil ya presentadas al Ayuntamiento.

Además de la recogida de firmas, también se repartieron pañuelos verdes para que los vecinos los cuelguen en sus ventanas como muestra de rechazo al parking.