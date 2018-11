«Los vecinos dicen que hay un problema permanente con la seguridad» El edil popular Gerardo Antuña en la plaza del Ayuntamiento. / M. ROJAS «Se debe mejorar la presencia de agentes en las calles pero también tomar medidas sociales y educativas, y de esto nada hay en marcha» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 26 noviembre 2018, 04:14

Gerardo Antuña (Oviedo, 1975), portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular , se presenta a esta entrevista «con las tareas hechas». Bajo el brazo trae una carpeta en la que guarda el comunicado que los trabajadores del Transporte Urbano de Asturias (TUA) han hecho para informar de los siete días de huelga que harán entre los meses de diciembre y enero; además del informe de Abogacía Consistorial con el que el equipo de gobierno decidió personarse en el caso 'Enredadera'. Dice que él «nunca» tuvo sospechas de que presuntamente se amañasen contratos mientras fue concejal de Seguridad Ciudadana.

-¿Es Oviedo una ciudad más insegura desde hace tres años?

-Esa es la sensación que nos trasladan los vecinos durante las reuniones que hemos mantenido recientemente.

-Las críticas por la inseguridad están relacionadas con el ocio nocturno, sobre todo tras la pelea que hubo en la calle Rosal y acabó con un hostelero herido y un menor detenido.

-Se debe mejorar la presencia de agentes en las calles y también se deben tomar medidas sociales y educativas. Es por ello, que hace un año presentamos al Pleno una moción de mediación nocturna que logró el apoyo de la mayor parte de los concejales, pero por el momento no se ha puesto en marcha.

-¿La solución es la policía de barrio?

-Si testamos esta propuesta en la calle no habrá ni una sola palabra en contra y nosotros somos conscientes de que en la Policía Local hacen falta más agentes. Pero lo que pedimos al gobierno local es que haga un plan para después poder implantar este servicio. La respuesta por parte del tripartito es hasta ahora un 'no' rotundo.

-Usted dice que la seguridad siempre ha sido una referencia en Oviedo pero ha habido épocas convulsas.

-En los años 80 hubo un problema en el Oviedo Antiguo, que se resolvió con los gobiernos del Partido Popular, y los ciudadanos estaban muy orgullosos por este cambio. Ahora, si hablas con ellos te dicen que hay un problema permanente.

-Usted dice que la situación del área de Seguridad Ciudadana es «caótica». ¿Esta situación es extrapolable al resto de concejalías?

-Voy a responder con otra pregunta: ¿Qué proyecto importante ha llevado adelante este equipo de gobierno en tres años y medio?

-Por ejemplo, el arreglo de la losa.

-Lo que están haciendo en la plaza de los Ferroviarios es rebachear y veremos cómo acaba... Espero que un gobierno que aprueba, aunque sea tarde, unos presupuestos millonarios sea capaz de hacer un proyecto relevante.

-¿Qué planes echa en falta de los ya anunciados?

-No sabemos cómo está el proceso para la construcción de pabellón de cinco mil personas para el Oviedo Baloncesto, la reconversión del Bulevar de Santullano, los distritos ya no se convocan... No hay una sola cosa que hayan hecho, además, de las becas comedor como dice siempre Rubén Rosón.

-Los juzgados han tumbado el nuevo sistema de descansos de los taxistas, la ordenanza de Medio Ambiente, el cambio del callejero,... ¿Por qué cree que últimamente sale todo mal?

-Es que las medidas que han tomado... Por ejemplo, implantaron un sistema de libranzas para los taxistas sin contar con su apoyo y el servicio ha empeorado. En Oviedo no se pueden tomar medidas como si fuéramos Madrid o Barcelona.

-¿Usted cree que los funcionarios están politizados?

-No, y estoy completamente seguro. El ataque que han sufrido los trabajadores municipales por parte de Somos, y amparado por el alcalde, no tiene comparación en la historia.

-¿Qué le ha parecido la denuncia penal que el exjefe de la Policía Local ha presentado? En ella, pide la declaración del alcalde y el edil de Seguridad Ciudadana además de una serie de funcionarios.

-El Partido Popular no comenta las acciones judiciales porque creemos que es un tema delicado. No obstante, en el caso 'Enredadera' hay para nosotros dos momentos. Uno es cuando el alcalde nos comunica lo que está pasando tras el registro de la UDEF en el Ayuntamiento y le preguntamos si iba a cesar a José Manuel López. La respuesta fue 'no', sin embargo al día siguiente lo destituyó. Nos mintió.

-¿Cuál es el otro momento?

-Cuando se personaron en la causa y ahora pueden tener un problema judicial por dar este paso.

-Los conductores de TUA van a hacer huelga durante siete días de diciembre y enero. ¿Qué le parece esta situación?

-Estamos de acuerdo con Ana Rivas en que el Ayuntamiento no se puede meter en este asunto, pero cuando los trabajadores interrumpieron el servicio en mayo de 2015, el PSOE nos acusó de que permitíamos que hubiese precariedad laboral en la empresa concesionaria. Después de esta huelga hay menos conductores que hace tres años. Han pasado de 163 a 155.

-¿Qué le parecen estos paros?

-No son buenos para la ciudad pero hay factores -como los descansos en medio de la jornada laboral y la judicialización de las relaciones- en los que el Ayuntamiento debería buscar un clima de consenso.

-¿Es posible que la familia de Eloy Palacio, el bombero fallecido en el incendio de Uría, reciba un ayuda?

-Nosotros estamos buscando una solución para este problema y no queremos hacer partidismo. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo.

-¿De cuánto dinero estaríamos hablando, porque mil euros no soluciona la vida a su viuda e hijos?

-Ese es el problema. La rueda de prensa que Somos hizo con el abogado Javier Calzadilla fue una pantomima porque en el informe se habla de una ayuda, que en el mejor de los casos, sería que recibiesen mil euros durante nueve meses y se pone el foco en la situación en la que queda la familia. Eso no es lo que quieren los bomberos y lo que se debe poner en valor es la labor de este funcionario.

-¿Cuándo se decidirá el candidato a la Alcaldía por el PP?

-Pablo Casado (secretario general de los populares) ha dicho que se celebrará una convención en Madrid después de las elecciones andaluzas.

-¿Le gustaría ser candidato?

-¿Cómo? El cabeza de lista lo va a elegir el partido a nivel nacional y es una decisión de ellos. En Oviedo tenemos cuatro mil afiliados y estoy seguro que presentaremos una lista que consiga el respaldo suficiente para poder gobernar.

-¿No le gustaría?

-Eso no lo decido yo y ahora no es el momento del debate. Quien manda es el PP a nivel nacional.

-Mario Arias está últimamente muy implicado en los asuntos de Oviedo.

-Él siempre lo ha estado junto a otros políticos.