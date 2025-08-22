Los vecinos exigen unos nuevos accesos al Carlos Tartiere

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 22 de agosto 2025, 20:47 Comenta Compartir

«No pedimos milagros, pedimos hechos». Con esta declaración, Ramón del Fresno, presidente de la asociación vecinal y comercial de El Cristo, Buenavista, Llamaquique y Montecerrao, resumió este viernes el sentir de los residentes que se concentraron en las inmediaciones del Carlos Tartiere de Oviedo para denunciar el complicado acceso al estadio. Hartos de años de «promesas incumplidas», un proyecto municipal que no termina de cristalizar y de un sentimiento de «abandono bestial», exigen soluciones urgentes. La gota que ha colmado el vaso es la inminente visita del Real Madrid este domingo. «Es una vergüenza que después de 24 años, con el Real Oviedo en Primera División, tengamos una simple 'caleya' para acceder los autobuses, tanto de aficionados como de los equipos», criticó Del Fresno. La situación, describió, es la de un estadio «hundido en un pozo» con una infraestructura de movilidad que no solo afecta a los días de partido, sino que perjudica diariamente a miles de vecinos, a la zona universitaria y a las empresas del entorno.

El portavoz vecinal puso sobre la mesa soluciones concretas. «Lo que estamos pidiendo está incorporado en el Plan General de Ordenación vigente desde el año 2006», subrayó. ¿El qué? La construcción de siete rotondas en el distrito para regular el tráfico, siendo la más urgente la del cruce de la plaza de toros con Celestino Villamil y Alejandro Casona. «La Policía Nacional ya derribó el chalé que estorbaba para hacer la rotonda y lleva tirado dos años y medio. No hay ningún problema para la ejecución, solo faltan ganas», sentenció.

Además, proponen un proyecto integral para crear un acceso principal al estadio a través del parque de Alejandro Casona, dotado con rampas, ascensores y escaleras mecánicas. El malestar se extiende a la falta de mantenimiento y desbroces en las zonas perimetrales del distrito, desde Vega y Latores hasta la falda del Naranco. Sobre si la competencia es municipal o autonómica, los vecinos fueron tajantes: «Somos terreno urbano por el que pagamos contribución y aquí siempre somos abandonados en todos los aspectos; lo que queremos es que lo hagan sin importar a quién le toca hacerlo».

«Riesgo en el Tartiere»

Sobre el asunto del Carlos Tartiere y el partido del domingo que enfrentará al Real Oviedo contra el Real Madrid también mostraron su preocupación este viernes desde el Grupo Municipal de Vox. Fuentes de la formación advirtieron del «riesgo» que supone la ocupación parcial de los exteriores del estadio para las fiestas de San Mateo, donde ya se está instalando el recinto donde se celebrarán los conciertos, coincidiendo con el partido de máxima afluencia. Exigieron a la autoridad competente que solicite «de forma inmediata» la adaptación del Plan de Emergencia del estadio para garantizar la seguridad y las vías de evacuación ante estas circunstancias excepcionales.