Foto de familia en el cibercentro de La Lila antes de la entrega de los premios de la FAVO. Mario Rojas

Los vecinos de Oviedo premian a los que más ayudan

La FAVO homenajea a la Unidad contra el Tabaquismo, Asturias Acoge y la Asociación Derecho a Morir Dignamente

R. F.

Oviedo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO) entregó ayer sus premios anuales dentro de la programación del Día del Vecino y de la Vecina. En este caso los premiados fueron la Unidad contra el Tabaquismo, representada Raquel García y José Manuel Iglesias; la Asociación Asturias Acoge, con la presidenta Miriam Rivero Daniel a la cabeza, y la Asociación Derecho a Morir Dignamente, con su activista Pilar Cartón Álvarez en primer término.

La entrega de premios (un diploma y una pieza de cerámica de Faro) contó con la presencia de la presidenta de la FAVO, Eva Sánchez, y del concejal del PP Daniel Tarrio. Entre el público congregado en La Lila el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza.

