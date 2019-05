Vecinos de Priorio estudian demandar al Principado por «denegar» información La cantera de Priorio. / PABLO LORENZANA La plataforma contra las plantas de asfalto afirma que el Gobierno regional «obstaculiza» su acceso a los expedientes de Mecánicas Cárcaba ALBERTO ARCE OVIEDO. Lunes, 27 mayo 2019, 04:54

La plataforma vecinal contra las plantas de asfalto y hormigón por un Oviedo saludable plantea ahora la posibilidad de interponer un recurso por la vía de lo Contencioso-Administrativo contra el Gobierno del Principado de Asturias por «obstaculizar» y «denegar» el acceso de los vecinos a los expedientes incoados desde la Dirección General de Minería de la Consejería de Industria relacionados con la empresa Canteras Mecánicas Cárcaba. Así lo anticipó, en declaraciones a este diario, el presidente de la plataforma, Roberto García. De este modo, los vecinos de Priorio continúan con su lucha para evitar la proliferación de industrias pesadas en el valle de Las Caldas y contra los intereses de la empresa, que planea instalar sendas factorías en la explotación minera que mantiene en el valle.

García explicó que el pasado 1 de octubre de 2018 la plataforma solicitó en Minas acceder a toda la documentación relacionada con la compañía y su proyecto de instalación de una planta de aglomerados asfálticos. «Queremos conocer de primera mano los planos, el plan de restauración, el proyecto de explotación y el plan de labores para detectar con nuestro equipo externo de asesores las posibles irregularidades que pudiesen existir en ese sentido», manifestó García.

No obstante, esa revisión aún no ha llegado, al menos no de forma completa. La respuesta desde la dirección general concediendo el acceso a la información llegó el pasado 28 de marzo, casi seis meses después de la solicitud; sin embargo, cuando los vecinos se personaron en las dependencias regionales, un «error en el plazo» les impidió examinar los documentos. Finalmente, el 28 de abril pudieron verlos, pero «no todos ellos», relató García, sino «solo a los que están directamente relacionados con el proceso abierto por la plataforma».

El presidente del colectivo vecinal también afirmó que «previamente (a lo largo del mes noviembre) el Principado había suspendido el plazo del proceso administrativo para poner en conocimiento de Canteras Mecánicas Cárcaba» la petición de la plataforma.

Modificación del PGO

En el terreno municipal, los vecinos de Priorio denuncian que del equipo de gobierno «no está llevando a cabo la modificación del planeamiento» aprobada en sesión plenaria del pasado 6 de noviembre. «Nuestra modificación está bloqueada, porque se nos está tratando de utilizar como punta de lanza contra el plan de Industrias Extractivas», sentenció García.