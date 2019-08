Los vecinos sostienen que la Losa es insegura y piden que los conciertos sean en San Lázaro Una imagen de la reunión de los vecinos con el Grupo Municipal Socialista. / P. LORENZANA El PSOE se muestra «sorprendido» por el cambio de lugar del escenario, mientras que Somos vaticina que serán las «peores» fiestas ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 24 agosto 2019, 01:49

Los vecinos de las siete torres de la Losa siguen adelante con su batalla para evitar que el escenario principal de las fiestas de San Mateo se sitúe en la plaza de los Ferroviarios. Durante la mañana ayer se reunieron con los concejales del PSOE y de Somos y a la salida afirmaron estar «preocupados». Esta vía, según apuntó el administrador Francisco Reyes, «no ofrece seguridad» y el ruido de la música causará numerosos problemas para los residentes en la zona. Es por ello que piden que los recitales se celebren en las pistas de San Lázaro.

El tiempo no juega a su favor. Quedan una veintena de días para el pregón y el equipo de gobierno no tiene intención de cambiar la ubicación. La concejala de Autorización de Festejos, Covadonga Díaz, apunta que para evitar molestias mayores los conciertos acabarán más pronto que otros años y el edil de Urbanismo, Nacho Cuesta, afirmó recientemente que el cambio de ubicación del escenario -este año no habrá ninguna actuación en la plaza de la Catedral y la programación principal será toda en la plaza de los Ferroviarios- cuenta con el respaldo de «todos los servicios municipales».

Los vecinos, sin embargo, no han visto ningún papel por el momento. A principios de mes presentaron un escrito en el Ayuntamiento para obtener todos los expedientes, pero por el momento no han obtenido respuesta. «La esperanza es lo único que se pierde. San Mateo está ahí y nos vemos indefensos. Como parte afectada nos tendrían que haber no comunicado los primeros el traslado, pero no lo hicieron», apuntó ayer Reyes para, a renglón seguido, apuntar que el mejor lugar para esta programación son las pistas de San Lázaro: «Es un espacio más abierto y se molesta a muchos menos vecinos».

La idea de trasladar los grandes conciertos mateínos a esta parte de la ciudad fue del anterior equipo de gobierno. Este escenario ya albergó recitales en el pasado y para retomar esta idea se vieron obligados a realizar una serie de obras. Los trabajos finalizarán, si se cumplen las fechas acordadas, la primera semana de septiembre y ayer tanto PSOE como Somos defendieron este espacio. «Nuestra alternativa a la Losa es San Lázaro. Estamos sorprendidos porque el bipartito no quería celebrar allí ni La Ascensión y ahora toman esta decisión», abundó la socialista Lucía Falcón.

Más tarde, a través de una nota de prensa, calificó como una «falta de respecto» que los vecinos se enterasen del cambio de ubicación de los conciertos por los «medios de comunicación».

«Improvisación absoluta»

El edil de Somos Rubén Rosón calificó como una «improvisación absoluta» la gestión este año de San Mateo y predijo que serán las «peores» fiestas que se recuerdan. Asimismo, recordó que las principales licitaciones no están por el momento cerradas. «Ni tienen contratado el plan de autoprotección, ni la programación teatral ni los escenarios».