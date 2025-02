Los vecinos de La Tenderina exigen el derribo de las casas frecuentadas por «okupas y drogadictos»

Los vecinos de La Tenderina tienen su propia cruzada desde hace ya casi una década: hacer del barrio «un lugar tranquilo y normal» en el que los incidentes «protagonizados por toxicómanos», como el robo a la iglesia de San Francisco Javier en mayo, atracos en ... bares o comercios pequeños, y la «abundante presencia de okupas» desaparezcan para siempre. Para ello, la exigencia es una: «Los responsables y propietarios de estas casas deben derribarlas, porque son un foco de problemas constante y muy peligroso», afirmó tajante, en declaraciones a este diario, la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Tenderina, Lorena Gómez.

El problema viene de lejos. En el barrio hay un buen número de viviendas, actualmente en situación de absoluto abandono, que están fuera de ordenación, es decir, en tierra de nadie urbanísticamente hablando desde hace casi tres lustros, y para derribar. Algo que ha propiciado, más desde el inicio de la pandemia, la okupación de los inmuebles por parte de personas sin recursos. La mayoría son propiedad de fondos de inversión y bancos; sin embargo, estos, denunció la portavoz vecinal, «no se hacen cargo de ellos».

«Solo pedimos una cosa», expuso tajante, «que los tiren y que nos saquen todo eso de aquí, que es malo para el barrio». «A las familias, que las realojen las administraciones en viviendas públicas, porque así no pueden vivir; a los drogadictos, que los ubiquen, no podemos estar paseando entre jeringuillas». Pero lo cierto, sentenció, «es que se tienen que poner con ello ya o aquí van a seguir ocurriendo desgracias».

En ese sentido, los principales «puntos calientes» de viviendas frecuentadas por toxicómanos y okupas se encuentran entre las calles Rayo, Madreselvas, Carlos Sainz, Vetusta y en los aledaños de la iglesia parroquial. «Son decenas de casas», anunció Gómez, quien lleva meses enviando escritos a las distintas inmobiliarias solicitando el derribo de las casas. «Están en estado ruinoso y como consecuencia de la presencia de drogodependientes y okupas se producen incendios y otro tipo de incidentes», comentó. Eso, sin contar que la red de saneamiento es de los años cincuenta y se colapsa cada pocas semanas, inunda bajos y garajes, y obliga a intervenir Aqualia en espacios de tiempo muy cortos.

Allí, en Rayo, a pocos metros de El Cuco, se amontonan las viviendas. Algunas, tapiadas para evitar la entrada de toda persona ajena a la propiedad; otras, abiertas y delimitadas únicamente con una cinta de prohibición de la Policía Local; y el resto, ya okupadas.

Temor a «represalias»

Es el caso del 13 de Madreselvas, por ejemplo, donde «vive una familia desde hace varios meses», aseguró un vecino de la misma calle, de 83 años, que no ha querido dar su nombre por temor a posibles «represalias». También en el 38 de Rayo: «Está repleto».

«Canso de llamar a la Policía, pero cuando vienen no pueden hacer nada», lamentó, al tiempo que criticó el «mal estado» general de la zona, donde la basura se amontona en las fincas y en los bajos de las viviendas. «Entran a pincharse aquí al lado, rompen ventanas y hacen agujeros para entrar».

En otras ocasiones, los agentes, que vigilan la zona «a diario», «los detiene aquí mismo después de robar en una tienda». En definitiva, «tienen esto hecho un asco», manifestó el octogenario mientras cerraba la verja de su domicilio. «No es la primera vez que me amenazan los okupas, una vez uno de ellos me dijo que me iba a envenenar al perro si seguía ladrando».